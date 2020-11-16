«В долг» или «по-братски»? Из-за чего подрались бойцы Яндиев и Харитонов

В пятницу, 13 ноября, в «Лужниках» случилась драка. Во время турнира по смешанным единоборствам боец UFC Адам «Борода» Яндиев избил двух других спортсменов, бойцов Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Ссора произошла из-за денег, которые Яндиев задолжал коллегам.

Потасовка в Дворце спорта «Лужники» попала на видео. На кадрах видно, что инициатором стал ингушский боец Адам Яндиев. Судя по видео, он набросился на Сергея Харитонова с кулаками, уронил его на пол и несколько раз сильно ударил в лицо. После этого мужчин начала разнимать полиция.

Досталось в драке и другу Сергея Харитонова, бойцу смешанных единобороств Руслану Абдо. Обоих мужчин доставили в больницу с травмами головы — переломами носа, сотрясениями и другие повреждениями. Харитонову даже потребовалась операция, так как вместе с носом Яндиев сломал ему и орбитальную кость глазницы.

Адвокат Харитонова Александр Кравцов сообщил «360», что врачи оценивают состояние спортсмена как удовлетворительное, но «чувствует себя не очень хорошо».

«По одному выводил, сам выходил с толпой»

Абдо рассказал «360» о том, что сначала ссора завязалась между ним и Яндиевым — «Борода» позвал Руслана Абдо поговорить в коридор, вместе с мужчинами вышло несколько человек Яндиева, которые снимали происходящее еще до начала драки. Харитонов подъехал на место чуть позднее.

«Снимали, страховали, были возле него — там видно по видео, что когда он бьет, они прямо стоят надо мной. Думаю, если бы я начал сопротивляться, они бы подключились. там все на видео четко видно: один уходит, снимает, мы идем еще только разговариваем, нас уже снимают со спины», — рассказал Абдо.

Он добавил, что сначала пытался выяснить, о чем боец хочет поговорить, но тот молчал, а затем накинулся с кулаками. Абдо подтвердил, что у Яндиева был кастет или какой-то другой предмет, который он все время сжимал в левой руке.

«Если человек хочет решить вопрос на кулаках, он об этом говорит, люди выходят и выясняют на кулаках, а не выводят в коридор и бьют со спины с подстраховкой. Их человека четыре было, я один был. Он по одному выводил, сам выходил толпой», — добавил Абдо.

В пресс-службе московского МВД заявили, что Яндиева увезли в отделение прямо из «Лужников» и возбудили два уголовных дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кравцов заявил, что это обвинение пострадавшие собираются оспаривать, потому что травмы Харитонова нельзя квалифицировать как «легкий вред».

Адвокат Геннадий Нефедовский заявил «360», что по его мнению наказание во многом будет зависеть от общественного резонанса, однако смягчит огласка приговор или наоборот ужесточит его, говорить пока рано. По некоторым данным, уже сегодня Яндиеву должны избрать меру пресечения.

«На том свете деньги не понадобятся»

Сам Сергей Харитонов рассказал о том, что причиной ссоры стал долг Яндиева товарищу. По данным Telegram-канала Baza, несколько лет назад Харитонов встретил Яндиева избитым, у мужчины были финансовые трудности. Харитонов предложил свою помощь и даже пригласил спортсмена с супругой с собой в Таиланд, оплатил перелет, проживание и даже сделал несколько дорогих подарков.

Впоследствии, по словам Харитонова, Яндиев не раз обращался к нему за деньгами и в общей сложности задолжал порядка миллиона рублей. Все деньги боец якобы обещал вернуть, однако до сих пор этого так и не произошло. Этот долг, по словам Харитонова, и стал причиной драки.

«Он меня спросил: „Я что, тебе денег должен?“ Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — объяснил Харитонов.

По словам спортсмена, не он один давал в долг Яндиеву, но обратно деньги так и не получил. Харитонов добавил, что на самом деле сумма долга сильно превышала два миллиона рублей, которые также упоминались в СМИ.

«Конечно, там было не два миллиона, гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен», — уверен Харитонов.

«Распускал язык»

Известный российский дзюдоист и политик Дмитрий Носов, друг Адама Яндиева, заявил, что на самом деле речи о долге не шло. Якобы Харитонов предложил Яндиеву участие в проекте, связанном с боями, в котором некий спонсор должен был платить ровно столько, сколько Харитонов якобы дал в долг.

«То есть, все банально — один считал, что это долг, другой считал, что это по-братски», — приводит слова Носова издание Fight Time.

Носов также заявил, что Яндиев долго пытался связаться с Харитоновым, так как ему были неприятны слухи о долге, он хотел разобраться в сложившейся ситуации, но Харитонов якобы скрывался.

«Далее Яндиев начал его предупреждать: „Если ты продолжишь данную историю, я буду с тобой по-другому разговаривать, просто извинись - и давай забудем эту тему“. И полгода они не могли увидеться. Адам до последнего просил с Харитонова извинений, и когда они вышли вдвоем, у них сразу был жесткий разговор», — объяснил он.

Носов добавил, что Харитонов «опустил подбородок, держал руки в карманах наготове» — якобы для знающих людей это показатель агрессии. После отказа Харитонова извиняться Яндиев начал его бить.

«Истинная причина в том, что Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Вот она причина. Каждый решает сам для себя, как наказывать за такое действие. Яндиев посчитал так», — добавил Носов.

Поступок, достойный осуждения?

Боец ММА Артем Тарасов заявил, что осуждает поступок Яндиева. По его мнению, на записи видно, что Харитонов не хочет драться — именно об этом, уверен спортсмен, свидетельствуют его руки в карманах.

«Оба профессиональные бойцы, Адам Яндиев вообще дерется в UFС. Ребята представители нашего вида спорта, где мы всю жизнь трудимся. Главное в единоборствах — это не драться на улицах, это самое главное правило», — заявил он «360».

Бывший боец UFC Олег Тактаров считает, что правда в этой ситуации находится на стороне Сергея Харитонова.

«Я вообще не удивлен таким событиям. Яндиев больной на голову из-за коронавируса. Как я понимаю, правда в этой ситуации на стороне Харитонова. Но я все равно не понимаю, как можно было столько одолжить денег, когда так хорошо знаешь этого человека», — заявил он.

Тем не менее свою вину в случившейся драке Яндиев не признает. Перед допросом он уточнил, что вскоре выйдет некий ролик, в котором он объяснит, что случилось на самом деле.