«Значит это был вынужденный поступок»: спортсмены выступили в поддержку осужденного за драку бойца ММА Макса Топора

Боец смешанного стиля (ММА) Максим Щербаков, известный под прозвищем Топор, получил два года в колонии-поселении за драку. Спортсмен стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за девушек. Некоторые бойцы MMA уже выступили в поддержку Щербакова. Одна из девушек, за которую он заступился, также рассказала «360», что не считает Топора виноватым в этой истории.

Конфликт между Топором и двумя мужчинами произошел в мае 2019 года. Как рассказывал тогда Щербаков, они приставали в магазине к девушкам, и спортсмен решил их осадить. В конечном итоге суд не нашел подтверждения его показаниям. Зато установил, что боец ММА избил одного из оппонентов, «использовав малозначительный повод».

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Приговор вынес Хамовнический суд Москвы, (материалы есть у «360»). Он признал Максима Щербакова виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Сам боец MMA в содеянном раскаялся и частично признал свою вину.

«Признать Щербакова Максима Владимировича виновным <…>, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием назначенного наказания в колонии-поселении», — постановил суд. Отмечается, что приговор может быть обжалован.

«Раз такое совершил — это значит был вынужденный поступок»

Боец MMA Максим «Max Shatun» Новоселов рассказал «360», что знает это дело с самого начала. По его словам, Щербаков не думал, что получит уголовное наказание. Новоселов отметил, что знает Топора как хорошего парня и спортсмена.

По поводу этой ситуации могу сказать, что Максима знаю как хорошего, порядочного парня, спокойного, в принципе уравновешенного, все эмоции оставляет в спортзале поэтому, раз такое совершил — это значит был вынужденный поступок Максим Новоселов

По мнение бойца, наказание строгое. Новоселов считает, что можно было «ограничиться либо штрафом, либо исправительными работами», но никак не сроком.

«Поэтому мы всецело будем ему помогать, я в том числе, и постараемся, чтобы у него все было хорошо», — заключил собеседник «360».

«Если Макс вступился — значит так должно было быть»

Спортсмен, боец MMA, видеоблогер Артем Тарасов в беседе с «360» отозвался о Максиме, как о добром парне, о котором никогда в жизни никто слова плохого не скажет, потому что Щербаков «человек слова, человек дела».

«Если там был какой-то конфликт и Макс вступился, я уверен, значит так должно было быть», — рассказал Тарасов. Он также выразил надежду на то, что все будет хорошо и Щербаков будет в порядке.

«Мы постараемся ему помочь»

Одна из девушек, за которых вступился Максим Щербаков, рассказала «360», что в тот день, они с подругой были в магазине, и уже на кассе заметили двух неизвестных мужчин, которые, по их мнению, были в алкогольном опьянении.

«Они начали высказываться в нашу сторону недостаточно корректно, пытаться как-то до нас дотронуться. В общем все это выглядело не очень красиво, нам стало не приятно. Они пытались как-то высказаться в нашу сторону», — рассказала Наталья.

Девушка добавила, что только когда они с подругой поставили продукты на кассу, обернувшись, они увидели Максима. Наталья объяснила, что на тот момент они были коллегами, Щербаков работал тренером в фитнес центре. По словам девушки, Максим попросил этих мужчин отойти от них, но они его не послушали.

«Максим сказал нам выйти, и что он скоро придет. Мужчины начали какие-то фразочки ему говорить: „ты кто такой“, „давай поговорим“», — рассказала Наталья, добавив, что они не видели, что было дальше, Максим сказал им вернуться на работу.

К приговору суда Наталья относится негативно, потому что не считает Щербакова виноватым.

«Конечно мы к этому относимся негативно, потому что мы не считаем Максима виноватым в этой истории, поэтому мы постараемся ему помочь», — заключила собеседница «360».