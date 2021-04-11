Боец MMA Максим Щербаков, известный как Макс Топор, обратится с жалобой на несправедливый приговор, который, как он считает, ему вынесли по делу о драке, в которой он заступился за девушек. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Спортсмен в ноябре 2020 года был осужден на два года колонии. Приговор не вступил в законную силу и был обжалован. Боец MMA заявил, что свидетелями произошедшего были две его знакомые, которых не допросили, несмотря на то, что спортсмен лично проводил одну из них к участковому. Именно к этим девушкам приставали в магазине, когда боец за них заступился.

Макс Топор указал, что двое молодых людей, которые приставали к девушкам, были пьяные, а когда он сделал им замечание, они не унялись и продолжали нагло и надменно разговаривать.

Спортсмен подчеркнул, что эти девушки являются ключевыми свидетелями, но из-за отсутствия их в материалах дела суд квалифицировал его действия неверно.