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    23 ноября 2020, 13:47

    СМИ: боец Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве и написал на него заявление

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Боец Сергей Харитонов обвинил Адама Яндиева в мошенничестве и написал заявление в полицию. По данным Telegram-канала Baza, Яндиев несколько раз брал у Харитонова в долг и ни разу не отдал деньги. В общей сумме он выманил у своего бывшего приятеля около миллиона рублей.

    «360» связался с адвокатом Харитонова по этому вопросу, но собеседник новости об обвинении и заявлении комментировать не стал.

    «Вы знаете, я не буду пока комментировать сегодня-завтра происходящее. Мы приняли решение несколько дней не комментировать обстоятельства никакие. <…> Не могу ничего вам сказать», — заявил адвокат.

    13 ноября в «Лужниках», во время турнира по смешанным единоборствам, боец UFC Адам Борода Яндиев избил двух других спортсменов: Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Конфликт разгорелся из-за денег, которые Яндиев задолжал своим оппонентам. Против бойца из Ингушетии завели дело. Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга и переломами носа и орбитальной кости. Спортивный врач Валентин Беляевский усомнился, что Яндиев во время драки был вооружен кастетом.