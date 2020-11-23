СМИ: боец Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве и написал на него заявление

«360» связался с адвокатом Харитонова по этому вопросу, но собеседник новости об обвинении и заявлении комментировать не стал.

«Вы знаете, я не буду пока комментировать сегодня-завтра происходящее. Мы приняли решение несколько дней не комментировать обстоятельства никакие. <…> Не могу ничего вам сказать», — заявил адвокат.

13 ноября в «Лужниках», во время турнира по смешанным единоборствам, боец UFC Адам Борода Яндиев избил двух других спортсменов: Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Конфликт разгорелся из-за денег, которые Яндиев задолжал своим оппонентам. Против бойца из Ингушетии завели дело. Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга и переломами носа и орбитальной кости. Спортивный врач Валентин Беляевский усомнился, что Яндиев во время драки был вооружен кастетом.