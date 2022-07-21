Байден заболел ковидом. За несколько часов до этого он пожаловался на рак

У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Немногим ранее американский лидер заявил, что болел раком. Позже Белый дом разъяснил, что лидер США в прошлом лечил немеланомные опухоли — еще до того, как стал главой государства.

Байден, который был вакцинирован два раза, уже начал принимать «Паксловид» после положительного теста на COVID-19. Его состояние оценивается как стабильное.

А буквально за несколько часов до этого президент США заявил, что болен раком. Он обвинил в этом загрязнение окружающей среды в том месте, где вырос. По словам американского лидера, он провел детство в городе Клеймонт штата Делавэр. Рядом с ним было много нефтеперерабатывающих заводов, а также дули постоянные ветры.

«Знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак», — сказал Байден во время выступления в штате Массачусетс.

Президент США отметил, что в родном штате долгое время фиксировали высокий уровень заболеваемости раком в США.

Болезнь Байдена

Заявление Байдена о его здоровье вызвало большой резонанс. Одни посчитали, что лидер США только признался в том, что болен, а другие подумали, что он вновь оговорился. Но позже Белый дом объяснил слова президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в Twitter сообщил, что Джо Байден имел в виду тот период своей жизни, когда еще не был главой государства. В то время ему удалили немеланомные опухоли кожи.

Байден, рассказывая о раке, использовал настоящее время. Именно поэтому у многих сложилось впечатление, что президент США говорит о своем нынешнем онкологическом заболевании. Через несколько часов после речи Джо Байден получил положительный результат теста на ковид. В пресс-службе Белого дома уточнили, что президент останется на карантине до первого отрицательного теста на коронавирус.

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Президенту США 79 лет, и в ноябре 2021 года его личный врач Кевин О’Коннор рассказал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Заболевание возникает из-за повреждения нервов, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию от них другим частям тела. Среди симптомов — слабость, боль и онемение.

Потеря связи с реальностью

Поведение Джо Байдена на публике нередко вызывало вопросы относительно его состояния здоровья. Лидера США не раз ловили на использовании шпаргалок. На пресс-конференции президент доказал, что даже имена журналистов, на чьи вопросы он будет отвечать, ему собирают в список.

Байден также неумело пользовался телесуфлером. Во время речи о правах женщин лидер США допустил немало ошибок и озвучил указанную на экране подсказку.

На прошлой неделе Байден прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Во время выступления перед саудитами он перепутал английские слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»). В итоге он заявил, что будет чтить храбрость и эгоизм американских солдат.

Ранее Байден растерялся в аэропорту Израиля. Как только он сошел с трапа, спросил у окружающих, что ему дальше делать. Байдена вежливо подтолкнули к середине дорожки.

Байден также перепутал на прошедшем саммите НАТО в Мадриде русских и украинцев.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят. То есть что русские не победят», — заявил глава Белого дома.

Весной этого года лидер США выступал в аграрном университете в Северной Каролине. После окончания речи он протянул руку пустоте. Как только он понял, что рядом никого нет, удалился со сцены. История повторилась через неделю. После выступления в колледже Green River в Сиэтле он снова попытался пожать руку пустоте.

Политические противники Байдена часто напоминают о его конфузах, когда критикуют проводимую президентом политику. Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу обратился к главе Белого дома и призвал пересмотреть планы на второй президентский срок. Он напомнил, что Байдену в ноябре исполняется 80 лет — и это нешуточный возраст. По его мнению, Байден будет чаще посещать врачей, чем исполнять свои обязанности.