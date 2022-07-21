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    21 июля 2022, 19:30

    Байден заболел ковидом. За несколько часов до этого он пожаловался на рак

    У Джо Байдена выявили ковид после жалоб на рак из-за плохой экологии в США

    Марат Котов

    У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Немногим ранее американский лидер заявил, что болел раком. Позже Белый дом разъяснил, что лидер США в прошлом лечил немеланомные опухоли — еще до того, как стал главой государства.

    Байден заболел ковидом. За несколько часов до этого он пожаловался на рак

    Байден, который был вакцинирован два раза, уже начал принимать «Паксловид» после положительного теста на COVID-19. Его состояние оценивается как стабильное.

    А буквально за несколько часов до этого президент США заявил, что болен раком. Он обвинил в этом загрязнение окружающей среды в том месте, где вырос. По словам американского лидера, он провел детство в городе Клеймонт штата Делавэр. Рядом с ним было много нефтеперерабатывающих заводов, а также дули постоянные ветры.

    «Знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак», — сказал Байден во время выступления в штате Массачусетс.

    Президент США отметил, что в родном штате долгое время фиксировали высокий уровень заболеваемости раком в США.

    Болезнь Байдена

    Заявление Байдена о его здоровье вызвало большой резонанс. Одни посчитали, что лидер США только признался в том, что болен, а другие подумали, что он вновь оговорился. Но позже Белый дом объяснил слова президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в Twitter сообщил, что Джо Байден имел в виду тот период своей жизни, когда еще не был главой государства. В то время ему удалили немеланомные опухоли кожи.

    Байден, рассказывая о раке, использовал настоящее время. Именно поэтому у многих сложилось впечатление, что президент США говорит о своем нынешнем онкологическом заболевании. Через несколько часов после речи Джо Байден получил положительный результат теста на ковид. В пресс-службе Белого дома уточнили, что президент останется на карантине до первого отрицательного теста на коронавирус.

    Байден заболел ковидом. За несколько часов до этого он пожаловался на рак | Изображение 1Источник фото: unsplash

    Президенту США 79 лет, и в ноябре 2021 года его личный врач Кевин О’Коннор рассказал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Заболевание возникает из-за повреждения нервов, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию от них другим частям тела. Среди симптомов — слабость, боль и онемение.

    Потеря связи с реальностью

    Поведение Джо Байдена на публике нередко вызывало вопросы относительно его состояния здоровья. Лидера США не раз ловили на использовании шпаргалок. На пресс-конференции президент доказал, что даже имена журналистов, на чьи вопросы он будет отвечать, ему собирают в список.

    Байден также неумело пользовался телесуфлером. Во время речи о правах женщин лидер США допустил немало ошибок и озвучил указанную на экране подсказку.

    На прошлой неделе Байден прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Во время выступления перед саудитами он перепутал английские слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»). В итоге он заявил, что будет чтить храбрость и эгоизм американских солдат.

    Ранее Байден растерялся в аэропорту Израиля. Как только он сошел с трапа, спросил у окружающих, что ему дальше делать. Байдена вежливо подтолкнули к середине дорожки.

    Байден также перепутал на прошедшем саммите НАТО в Мадриде русских и украинцев.

    «Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят. То есть что русские не победят», — заявил глава Белого дома.

    Весной этого года лидер США выступал в аграрном университете в Северной Каролине. После окончания речи он протянул руку пустоте. Как только он понял, что рядом никого нет, удалился со сцены. История повторилась через неделю. После выступления в колледже Green River в Сиэтле он снова попытался пожать руку пустоте.

    Политические противники Байдена часто напоминают о его конфузах, когда критикуют проводимую президентом политику. Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу обратился к главе Белого дома и призвал пересмотреть планы на второй президентский срок. Он напомнил, что Байдену в ноябре исполняется 80 лет — и это нешуточный возраст. По его мнению, Байден будет чаще посещать врачей, чем исполнять свои обязанности.