Байден проиграл телесуфлеру и заикнулся об уходе с поста президента. Видео

Президент США Джо Байден в очередной раз порадовал публику оговорками. Американский лидер выступил с речью о правах женщин и допустил немало ошибок, в том числе насчет своей должности.

Сначала Байден не справился с телесуфлером, озвучил указанную в нем подсказку «повторить высказывание» и не смог правильно подобрать союзы.

Что-то не так пошло и во время рассказа о 10-летней девочке, которая забеременела после изнасилования. Американский лидер пояснил, что ей пришлось поехать из Огайо в Индиану, чтобы сделать аборт.

При этом вместо фразы To seek to terminate the pregnancy and maybe save her life (в переводе с англ. — чтобы прервать беременность и, возможно, спасти свою жизнь) Байден сделал оговорку по Фрейду и произнес To seek to terminate the presidency, что переводится как «чтобы уйти с поста президента».