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    16 апреля 2022, 14:20

    Призывы бомбить Белград сменились рукопожатиями с невидимкой. Путь Байдена от грозного сенатора до немощного президента

    Как Байден прошел путь от призывавшего бомбить Белград сенатора до немощного президента

    Максим Зинкин

    Президент США Джо Байден иногда удивляет мир резкими высказываниями и несуразными проколами: он путает названия стран, имена и даже жену с вице-президентом Камалой Харрис. Но глава страны не всегда являлся объектом насмешек публики и своих же избирателей. «360» разбирался, как с годами менялся американский политик и его заявления.

    Европа без Штатов — ничто

    Одно из наиболее скандальных видео с Байденом датируется еще 1995 годом, когда он, будучи в должности сенатора от штата Делавер, на публичном мероприятии огласил роль Европы в мировой политике.

    Тогда будущий президент заявлял, что Европа не представляет собой «ничего» без участия Америки. Он усомнился, что французы, немцы или бельгийцы способны объединить континент в вопросе отправки американского контингента в Боснию.

    На кадрах видно, что Байден не стесняется в своих выражениях во время выступления и довольно агрессивно жестикулирует.

    Спустя всего три года политик заявлял, что необходимо бомбить столицу Югославии Белград. По его мнению, если бы это решение было принято своевременно, то 200 тысяч человек в Боснии остались бы живы. При этом Югославия не представляла для Штатов угрозы ни в одной отрасли, но именно с подачи Байдена кровопролитие стало возможным.

    От кровавых требований к абсурдным оговоркам и ляпам

    Во время предвыборной президентской кампании Байден заставил задуматься миллионы человек, когда представил своего оппонента Дональда Трампа как… некоего Джорджа.

    Также в ступор избирателей ввела оговорка Байдена, перепутавшего на выступлении вице-президента США Камалу Харрис с собственной женой.

    Одним из пиковых конфузов Байдена произошел во время климатического саммита в Глазго, когда он испустил газы в присутствии герцогини Корнуэльской. Причем сообщил об этом британский таблоид Daily Mail.

    Одним из самых свежих проколов 79-летнего президента произошел после выступления в аграрном университет Северной Каролины. Видимо, американский лидер так воодушевился своим выступлением, что пожал руку человеку справа от себя. Проблема в том, что рядом никого не было.

    Следующие выборы в США запланированы в октябре 2024 года. Американская пресса сообщала о рекордно низком рейтинге Байдена, его поддерживают лишь 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет.