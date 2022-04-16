Призывы бомбить Белград сменились рукопожатиями с невидимкой. Путь Байдена от грозного сенатора до немощного президента

Президент США Джо Байден иногда удивляет мир резкими высказываниями и несуразными проколами: он путает названия стран, имена и даже жену с вице-президентом Камалой Харрис. Но глава страны не всегда являлся объектом насмешек публики и своих же избирателей. «360» разбирался, как с годами менялся американский политик и его заявления.

Европа без Штатов — ничто

Одно из наиболее скандальных видео с Байденом датируется еще 1995 годом, когда он, будучи в должности сенатора от штата Делавер, на публичном мероприятии огласил роль Европы в мировой политике.

Тогда будущий президент заявлял, что Европа не представляет собой «ничего» без участия Америки. Он усомнился, что французы, немцы или бельгийцы способны объединить континент в вопросе отправки американского контингента в Боснию.

На кадрах видно, что Байден не стесняется в своих выражениях во время выступления и довольно агрессивно жестикулирует.

Спустя всего три года политик заявлял, что необходимо бомбить столицу Югославии Белград. По его мнению, если бы это решение было принято своевременно, то 200 тысяч человек в Боснии остались бы живы. При этом Югославия не представляла для Штатов угрозы ни в одной отрасли, но именно с подачи Байдена кровопролитие стало возможным.

От кровавых требований к абсурдным оговоркам и ляпам

Во время предвыборной президентской кампании Байден заставил задуматься миллионы человек, когда представил своего оппонента Дональда Трампа как… некоего Джорджа.

Также в ступор избирателей ввела оговорка Байдена, перепутавшего на выступлении вице-президента США Камалу Харрис с собственной женой.

Одним из пиковых конфузов Байдена произошел во время климатического саммита в Глазго, когда он испустил газы в присутствии герцогини Корнуэльской. Причем сообщил об этом британский таблоид Daily Mail.

Одним из самых свежих проколов 79-летнего президента произошел после выступления в аграрном университет Северной Каролины. Видимо, американский лидер так воодушевился своим выступлением, что пожал руку человеку справа от себя. Проблема в том, что рядом никого не было.

Следующие выборы в США запланированы в октябре 2024 года. Американская пресса сообщала о рекордно низком рейтинге Байдена, его поддерживают лишь 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет.