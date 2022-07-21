Белый дом объяснил заявление Байдена о «заболевании раком»

Американский лидер Джо Байден сообщил о своем заболевании раком из-за плохой экологии. Он имел в виду ранее удаленные немеланомные опухоли кожи, пояснил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

По словам Бейтса, ранее президенту провели операцию по удалению немеланомных опухолей кожи. Именно об этом Байден говорил во время своего выступления.

«Вот что имел в виду президент», — написал заместитель пресс-секретаря в Twitter.

Своим постом он подтвердил сообщение редактора The Washington Post Гленна Кесслера. Журналист отмечал, что еще до своего президента Байден перенес операцию по удалению опухолей. Он напомнил, что об этом сказано в медицинском отсчете американского лидера. При этом в документе нет ничего о каких-либо онкологических заболеваниях.

Байден заговорил о раке на выступлении в штате Массачусетс. Он заявил, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в Клеймонте. Глава США рассказал, что вырос в этом городе среди большого количества нефтеперерабатывающих заводов.