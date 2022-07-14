Байден потерялся при сходе с трапа в аэропорту Израиля. Видео
Президент США Байден растерялся в аэропорту Израиля
Президент США Джо Байден растерялся в израильском аэропорту. Сойдя с трапа, американский лидер не понял, что ему делать дальше и попросил совета.
Байден замялся на красной дорожке и поинтересовался у окружавших его людей, как поступить.
«Что я сейчас делаю?» — спросил он.
Президента США вежливо подтолкнули к середине дорожки, приглашая сделать шаг.
Джо Байден отправился в турне по странам Ближнего Востока. Оно продлится с 13 по 16 июля. Американский лидер посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
Визит в последнюю страну, по версии СМИ, обернется для него «большим конфузом». Байден собирается «попросить больше нефти», но ее добычу в Саудовской Аравии нарастить смогут вряд ли.