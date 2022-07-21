Байден заявил, что заболел раком из-за плохой экологии

Президент США Джо Байден заявил, что у него появился рак. Причиной болезни он назвал загрязнение окружающей среды в том месте, где он вырос.

По словам американского лидера, он провел свое детство в городе Клеймонт. Рядом с населенным пунктом было много нефтеперерабатывающих заводов, а также постоянно дул сильный ветер.

«Знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак», — сказал Байден во время выступления в штате Массачусетс. Цитату привел ТАСС.

Как отметил президент, в Делавэре долгое время фиксировался самый высокий уровень заболеваемости раком в США. На речь лидера страны сразу же обратили внимание политики и журналисты.

«Джо Байден только что объявил, что у него рак?» — уточнил в соцсети Национальный комитет Республиканской партии.

При этом редактор The Washington Post Гленн Кесслер назвал эту публикацию глупой и призвал комитет изучить медицинский отчет Байдена. Многие посчитали, что президент снова оговорился.