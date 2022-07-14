Байден признался в использовании шпаргалки на пресс-конференции

Президент США Джо Байден в очередной раз доказал, что хорошо говорить может только по заранее подготовленному тексту. Оказалось, даже имена журналистов, на вопросы которых американский лидер будет отвечать, ему собирают в список.

На пресс-конференции главе Белого дома предложили выбрать кого-то из представителей прессы, чтобы Байдену задали вопрос.

«Да, у меня как раз есть для этого список», — сказал президент США и прочитал имя журналиста.

Конфузов с участием Байдена в последнее время достаточно. Американский лидер уже жал руки невидимым собеседникам, спотыкался на трапе самолета, падал с велосипеда, пользовался подсказками жены, случайно демонстрировал шпаргалки и путал слова в своих выступлениях.