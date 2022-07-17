«Железный Дровосек, нуждающийся в смазке». Байдена упрекнули за почтенный возраст

Президент США Джо Байден, которому осенью исполнится 80 лет, похож на заржавевшего Железного Дровосека, написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу. Журналист призвал американского лидера пересмотреть планы на второй президентский срок из-за «серьезной старости».

Морроу обратился к Байдену и отметил, что он похож на «Железного Дровосека, нуждающегося в смазке», когда переходит лужайку у Белого дома. По мнению обозревателя, президенту лучше поберечь здоровье и придерживаться образа пожилого государственного деятеля.

Журналист предупредил Байдена о грядущих после 80 лет «медицинских ужасах».

80 лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу, первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям. Вы освоите экспертный жаргон, узнаете, например, о шкале Глисона для рака простаты Лэнс Морроу обозреватель WSJ.

На днях во время визита в Израиль Джо Байден забыл, что ему нужно делать. До этого президент США не раз попадал в скандалы. По мнению специалистов, причины провалов могут крыться в старости или даже болезни Альцгеймера американского лидера.