Байден перепутал русских и украинцев в речи по итогам саммита НАТО

Президент США Джо Байден в очередной раз допустил нелепую оговорку во время выступления. На этот раз он произнес «украинцы» вместо «русские» на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят. То есть — что русские не победят», — процитировало Байдена РИА «Новости».

В этом же выступлении он перепутал Швецию со Швейцарией и отшутился, сказав, что «разволновался из-за расширения НАТО», написали «Известия».

В марте, комментируя спецоперацию России на Украине, американский лидер заметил, что «Путин решил вторгнуться в Россию», а чуть раньше назвал украинцев иранцами.

Менее колоритных оговорок было множество. Например, в апреле Байден, номинируя бывшего прокурора Стива Деттельбаха на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, перепутал сперва аббревиатуру, а потом — фамилию экс-прокурора. В мае Байден снова не смог произнести длинную аббревиатуру и после второй попытки, отчаявшись, перестал пытаться.