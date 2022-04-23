Байден снова поздоровался с пустотой

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз ввел в недоумение общественность, попытавшись «поздороваться» с пустотой. Казус с американским лидером произошел в Сиэтле.

В рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье США Байден выступил в колледже Green River. Байден произнес речь о предполагаемых реформах, а в финале выступления повернулся и протянул руки в пустоту — как для приветствия. Потом глава Белого дома сделал пол-оборота и повторил движение, в итоге удалившись со сцены.

Подобное уже случалось с президентом США: неделю назад он также пытался «поздороваться» с невидимым собеседником после выступления в университете Северной Каролины. А во время традиционных пасхальных гуляний у Белого дома Байдена напугал человек в костюме белого кролика. Паническое бегство американского лидера от ростовой куклы попало на видео. Супруге президента приходится подсказывать ему, что делать, на публичных мероприятиях. Один из таких случаев тоже попал в кадр. Специалисты считают, что на лицо все признаки старческой деменции.