Горящие елки и другие неприятности. Главные ЧП январских выходных

В первые дни зимних каникул произошло несколько громких происшествий. Под Волгоградом прорыв на теплотрассе оставил без тепла 50 тысяч человек. В Ивантеевке собаки загрызли мальчика. В Грозном террористы взяли ответственность за нападение на полицейских. В Дагестане полицейский застрелил дебошира.

ЧП в Волжском

В городе-спутнике Волгограда Волжском днем 3 января лопнула магистральная труба с кипятком. Авария произошла на перекрестке. Трех человек доставили в больницу с сильными ожогами. Четвертым пострадавшим стал сотрудник МЧС, спасавший пешеходов. От отопления и горячей воды отключили восемь микрорайонов, в которых проживают 50 тысяч человек.

Смерть ребенка в Ивантеевке

2 января в Ивантеевке Московской области во дворе частного дома собаки загрызли 11-летнего мальчика. Вместе с матерью и еще двумя детьми он приехал отмечать Новый год к знакомым. Хозяйка дома разводит щенков на продажу. Во дворе у нее стоят вольеры с десятком взрослых алабаев и немецких овчарок. Ребенок, судя по всему, пошел покормить собак и открыл вольер. СК расследует дело о причинении смерти по неосторожности.

Нападение в Грозном

Днем 28 декабря двое мужчин с ножами напали на пост полицейских в центре Грозного. Один сотрудник погиб, еще один попал в больницу с ранением. Нападавших застрелили на месте. 1 января террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт. Нападавшие родом из Ингушетии. Представители их тейпов потребовали у властей Чечни показать видео нападения, те пригрозили ингушам кровной местью. Но видео все-таки появилось в соцсетях.

Убийство дебошира в Дагестане

В ночь на 2 января в Каспийске полицейские прибыли по вызову из-за нападения на женщину. Один из офицеров застрелил нападавшего. СК завел в отношении сотрудника дело об убийстве и превышении должностных полномочий.

По неофициальным данным, погибший — пенсионер МВД, владелец салона красоты. Якобы он избил одну из своих сотрудниц из-за застолья на рабочем месте. Застреливший его полицейский был прикомандирован в Каспийск из Ярославля.

Смерть фельдшера на трассе

В Серпуховском районе Подмосковья под утро 1 января произошло две аварии. В первой ВАЗ-2115 врезался в отбойник на трассе. Когда на место прибыли скорая и спасатели, в них влетел ВАЗ-2112 с пьяным водителем за рулем. Погиб фельдшер скорой помощи Юрий Волков. Сотрудника ГИБДД и двух спасателей госпитализировали. Полицейский был в тяжелом состоянии. Водителя, устроившего второе ДТП, арестовали.

Пожары от фейерверков и не только

В дагестанском Дербенте главная елка задымилась от праздничных салютов, но возгорание быстро потушили.

В Сочи салюты спровоцировали масштабный лесной пожар. Его все еще тушат, теперь — с использованием вертолетов.

В Самаре сгорел обанкротившийся подшипниковый завод. Перед банкротством руководство распродало и землю, и заводские корпуса, но не выплатило долги рабочим. Подозревают, что пустующее здание с архивом могли поджечь.