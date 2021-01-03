Горящие елки и другие неприятности. Главные ЧП январских выходных
ЧП в Волжском
В городе-спутнике Волгограда Волжском днем 3 января лопнула магистральная труба с кипятком. Авария произошла на перекрестке. Трех человек доставили в больницу с сильными ожогами. Четвертым пострадавшим стал сотрудник МЧС, спасавший пешеходов. От отопления и горячей воды отключили восемь микрорайонов, в которых проживают 50 тысяч человек.
Смерть ребенка в Ивантеевке
2 января в Ивантеевке Московской области во дворе частного дома собаки загрызли 11-летнего мальчика. Вместе с матерью и еще двумя детьми он приехал отмечать Новый год к знакомым. Хозяйка дома разводит щенков на продажу. Во дворе у нее стоят вольеры с десятком взрослых алабаев и немецких овчарок. Ребенок, судя по всему, пошел покормить собак и открыл вольер. СК расследует дело о причинении смерти по неосторожности.
Нападение в Грозном
Днем 28 декабря двое мужчин с ножами напали на пост полицейских в центре Грозного. Один сотрудник погиб, еще один попал в больницу с ранением. Нападавших застрелили на месте. 1 января террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт. Нападавшие родом из Ингушетии. Представители их тейпов потребовали у властей Чечни показать видео нападения, те пригрозили ингушам кровной местью. Но видео все-таки появилось в соцсетях.
Убийство дебошира в Дагестане
В ночь на 2 января в Каспийске полицейские прибыли по вызову из-за нападения на женщину. Один из офицеров застрелил нападавшего. СК завел в отношении сотрудника дело об убийстве и превышении должностных полномочий.
По неофициальным данным, погибший — пенсионер МВД, владелец салона красоты. Якобы он избил одну из своих сотрудниц из-за застолья на рабочем месте. Застреливший его полицейский был прикомандирован в Каспийск из Ярославля.
Смерть фельдшера на трассе
В Серпуховском районе Подмосковья под утро 1 января произошло две аварии. В первой ВАЗ-2115 врезался в отбойник на трассе. Когда на место прибыли скорая и спасатели, в них влетел ВАЗ-2112 с пьяным водителем за рулем. Погиб фельдшер скорой помощи Юрий Волков. Сотрудника ГИБДД и двух спасателей госпитализировали. Полицейский был в тяжелом состоянии. Водителя, устроившего второе ДТП, арестовали.
Пожары от фейерверков и не только
В дагестанском Дербенте главная елка задымилась от праздничных салютов, но возгорание быстро потушили.
В Сочи салюты спровоцировали масштабный лесной пожар. Его все еще тушат, теперь — с использованием вертолетов.
В Самаре сгорел обанкротившийся подшипниковый завод. Перед банкротством руководство распродало и землю, и заводские корпуса, но не выплатило долги рабочим. Подозревают, что пустующее здание с архивом могли поджечь.