Пожар произошел на подшипниковом заводе в Самаре. Главное

Утром 1 января в Самаре произошел крупный пожар — загорелся неработающий подшипниковый завод. На месте обнаружили тело погибшего. К вечеру огонь локализовали на площади 3500 квадратных метров. Тушение продолжается.

Сгорел завод-банкрот

Пожар на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» (бывший 9-й Государственный подшипниковый завод, ГПЗ-9) начался в 9:00 по местному времени (8:00 мск), сообщили в МЧС. Площадь возгорания изначально оценивали в 800 квадратных метров, в течение дня она постоянно росла. На месте был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего пока не установлена.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. На место прибыли сотрудники газодымозащитной службы. Со станций Самара и Кинель к заводу направили два пожарных поезда. Их меняют по мере заправки. Тушением руководит начальник областного главка МЧС Олег Бойко.

Около 17:00 мск была объявлена локализация пожара на площади 3500 квадратных метров. «Происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Подшипниковый завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Общая площадь здания 17,7 тысячи квадратных метров. Завод был построен в 1937 году, перекрытия в нем деревянные, между ними находятся пустоты. Это, по всей видимости, и позволило огню быстро распространиться. Систем пожаротушения в здании нет. На первом этаже располагается архив.

Самарская прокуратура и областное управление Следственного комитета организовали проверку. Прокуроры оценят действия должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на территории завода. Следователи назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Версия поджога

В самарских пабликах обсуждают возможный поджог здания, комментируя новость об исках бывших работников завода. В статье «Idel.Реалии» (издание признано Минюстом России иностранным агентом) говорится, что в конце декабря 2020 года в Советский суд Самары было подано 33 иска от бывших работников «Самарского подшипникового завода — 4» о невыплате заплаты. Девять исков уже удовлетворено. Подробности пока неизвестны.

К октябрю 2019 года долг по зарплате перед 80 бывшими сотрудниками предприятия составлял 3,8 миллиона рублей. До этого самарская прокуратура возбудила дело о преднамеренном банкротстве «СПЗ-4».

Источник фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА «Новости»

По данным ведомства, с июня 2014 по август 2017 года руководство совершало убыточные сделки по продаже активов, чтобы обесценить завод. В результате было продано 25 земельных участков и 71 объект недвижимости «СПЗ-4». Несмотря на это, предприятие не смогло выплатить кредиторам 2,25 миллиона рублей. Весной 2018 года подшипниковый завод признали банкротом.

Ответчиком по искам рабочих выступает бывший гендиректор завода Александр Швидак. Он находится под домашним арестом по другому делу — банкротству ООО «Волгатеплоснаб», которому принадлежали котельные в Самаре.

По версии следствия, в 2017–2019 годах Швидак, будучи членом совета директоров «Волгатеплоснаба», обманным путем получил от компании 59,8 миллиона рублей. Теперь «Волгатеплоснаб» также проходит процедуру банкротства.

«СПЗ-4» — это бывший «Самарский подшипниковый завод — 4». В 2009 году он был реорганизован в компанию «Самара-Центр», а заводские мощности перенесли на площадку ГПЗ-9 в Юнгородок на востоке Самары. В бывшем ГПЗ-9 и произошел большой новогодний пожар.