Арестовали водителя, который сбил фельдшера скорой под Серпуховом

Водителя Сергея Никифорова, который насмерть сбил фельдшера Юлия Волкова под Серпуховом, арестовали на два месяца. В суде он признал свою вину и раскаялся.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сообщила «360» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Никифоров попросил отправить его под домашний арест, так как ему нужно ухаживать за мамой, которая находится на реабилитации после инфаркта. Также у виновника ДТП на иждивении есть ребенок.

Во время суда оказалось, что на Сергея Никифорова ранее было заведено уголовное дело за хулиганство, но его закрыли за примирением сторон.

До марта виновник ДТП проведет в СИЗО, пока будет идти предварительное следствие.

В новогоднюю ночь 28-летний Сергей Никифоров сел за руль своего автомобиля в алкогольном опьянении. Около пяти утра он, объезжая машину скорой помощи, выехал на встречную полосу, врезался в фургон спасателей, а также сбил сотрудника ГИБДД ГУ МВД по Московской области и фельдшера, которые оказывали помощь пострадавшим в аварии.

Сотрудник скорой помощи 23-летний Юлий Волков погиб на месте, полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Подольска.

По данным «360», в ДТП пострадали двое спасателей, работавших на месте первого ДТП, их доставили в больницу с травмами ног.

Девушка погибшего фельдшера рассказала «360», что он всегда помогал окружающим, мотивировал и поддерживал близких.