Без горячей воды и тепла после прорыва трубы остались более 50 тысяч жителей Волжска

Из-за коммунальной катастрофе в Волжском Волгоградской области без горячей воды и тепла остались более 50 тысяч человек. Под отключение попали восемь огромных микрорайонов в городе.

Как сообщает «В1.ру», активисты движения «ROAD HELP!» попросили всех желающих помочь семьям с больными и маленькими детьми.

«Предлагаем помочь нашим волжанам, у кого есть маленькие детки, на попечительстве инвалиды и престарелые люди. Давайте делиться теплом с другими. У кого есть радиаторы или электрообогреватели, кто может дать попользоваться?», — сообщили они.

Прорыв 600-миллиметровой магистральной трубы в Волжском произошел днем 3 января. На месте происшествия сразу же обвалился грунт в районе пешеходного перехода. В этот момент по нему переходили три человека. Все они доставлены в больницу с ожогами, двое из них находятся в реанимации. Извесетно, что один из пострадавших провалился в яму с кипятком по пояс.

Четвертым пострадавшим стал сотрудник МЧС.