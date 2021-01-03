Без горячей воды и тепла после прорыва трубы остались более 50 тысяч жителей Волжска
Как сообщает «В1.ру», активисты движения «ROAD HELP!» попросили всех желающих помочь семьям с больными и маленькими детьми.
«Предлагаем помочь нашим волжанам, у кого есть маленькие детки, на попечительстве инвалиды и престарелые люди. Давайте делиться теплом с другими. У кого есть радиаторы или электрообогреватели, кто может дать попользоваться?», — сообщили они.
Прорыв 600-миллиметровой магистральной трубы в Волжском произошел днем 3 января. На месте происшествия сразу же обвалился грунт в районе пешеходного перехода. В этот момент по нему переходили три человека. Все они доставлены в больницу с ожогами, двое из них находятся в реанимации. Извесетно, что один из пострадавших провалился в яму с кипятком по пояс.
Четвертым пострадавшим стал сотрудник МЧС.