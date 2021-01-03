Вертолет МЧС привлекут к тушению лесного пожара в Сочи

Тушение природного пожара в Лазаревском районе Сочи на границе Солохаульского и Туапсинского лесничеств продолжили с рассветом. Вчера пожарные смогли локализовать очаг возгорания — его площадь составила более 40 гектаров. Спасатели смогли взять его в кольцо. Угрозы населенным пунктам нет.

О том, как проходит тушение, рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

«В районе Головинки продолжается ликвидация огня, в тушении участвует 131 человек, привлечено 30 единиц техники. Сил и средств достаточно. Планируется применение авиации МЧС России» — отметил он.

К устранению пожара привлекли личный состав управления МЧС России по городу Сочи, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ, 10-го Пожарно-спасательного отряда. В тушении также участвуют МКУ «Служба спасения города Сочи», специалисты Лесопожарного центра, Сочинского национального парка, а также опытные лесники из семи районов Краснодарского края.