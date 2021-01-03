Овчарка загрызла ребенка в Ивантеевке, пока взрослые пили. Виноват голод или хозяева?

Овчарка загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, пока его родители праздновали Новый год. Руководитель питомника алабаев «Адалат» Анна Сарычева считает, что собаку довели хозяева.

Мать и ее 11-летний сын 31 декабря приехали к знакомым в Ивантеевку. Те живут в частном доме и разводят собак — немецких и среднеазиатских овчарок (алабаев). Три дня женщина вместе с четырьмя взрослыми провожала 2020 год. Закончилось застолье только 2 января — после смерти ребенка.

Как стало известно СМИ, мальчик вышел во двор, где были семь вольеров с животными. СК указал в пресс-релизе, что ребенок просто гулял. СМИ пишут, что он открыл один из вольеров, чтобы покормить овчарок. Одна собака набросились на ребенка и загрызла насмерть. Взрослых рядом не было.

Пятый канал опубликовал кадры с места. Издание отметило, что ребенка без руки и скальпа обнаружил один из работников питомника. По данным СМИ, в момент нападения мать мальчика была пьяна и не сразу поняла, что случилось.

Виноваты хозяева?

Руководитель питомника алабаев «Адалат» Анна Сарычева считает, что вина за гибель мальчика лежит на хозяевах собак. Она предположила, что те прессовали овчарок, пытались доминировать и показывали, что конфликты решаются только силой.

«Среднеазиатские и немецкие овчарки неагрессивны, это все от хозяев зависит. Как воспитали, какое поведение показали, то и получили. У этих пород веками искоренялась агрессия. Их уничтожали за это на родине, поэтому в наше время им она не свойственна», — рассказала Сарычева.

Могла ли овчарка наброситься на мальчика из-за голода? Ведь неизвестно, кормили ли заводчики собак все эти дни. Сарычева считает, что это не могло стать причиной нападения. По ее словам, животное не воспринимает человека как еду.

«Любая собака несколько дней может голодать без ущерба для себя. Даже если она голодает хронически, она на человека не пойдет», — объяснила руководитель питомника.

Источник фото: пресс-служба СК по Московской области

Дело не в дрессировке

Отсутствие дрессировки тоже не могло повлиять на такую реакцию, отметила Сарычева. Ее дочь выросла рядом со стаей алабаев, она ее оставляла с собаками, даже не представляя, что может произойти что-то ужасное. С собаками играли и друзья дочери Анны

«Приходили к дочери друзья, играли с собаками, и никогда ничего не было. Сейчас берут щенков. При адекватном, нормальном отношении к собаке собака тем же отвечает», — считает Сарычева.

Впрочем, случаи нападения алабаев на людей, в особенности детей, не редкость. Как минимум дважды такое происходило в России в прошлом году.

Возможность агрессивного поведения у собак из-за совместного содержания нескольких особей в одном вольере, по мнению Сарычевой, исключена. Собаки в стае сами себя регулируют. Даже когда они дерутся, животные могут перекинуться на человека в порыве, но максимум задеть зубами, а не загрызть.

«Я не думаю, что ребенок полез бы в собачью грызню. И даже если бы случайно переадреснулись, его бы никто не загрыз, максимум собаки отмахнулись бы. Но никто его убивать не стал бы», — предположила она.

Довести собаку

Сарычева считает, что нападение домашних собак на детей — очень редкое явление. Скорее всего, животных до такого состояние довели хозяева. Обычно собака до последнего показывает языком тела, что не стоит к ней подходить. Животное старается уйти от конфликта.

«Видимо, создалась такая ситуация, при которой… Я даже не могу представить такую ситуацию, как можно было довести собаку до этого. Действительно довести, потому что это настолько маловероятно», — сказала Анна.

Чтобы избежать таких ситуаций, по словам Сарычевой, нужно выстраивать с собакой с самого начала доверительные отношения, любить ее. Прежде чем заводить животное, нужно почитать информацию о породе, как ее содержать, как воспитывать.

Она считает, что воспитание в стиле «доминировать над собакой и показывать, кто в доме хозяин» и приводит к таким трагичным последствия.

Пока же Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Делом занялась и областная прокуратура: они проверят, насколько ответственно заводчики обращались с животными, а также работу исполнительных органов.