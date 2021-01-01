Стали известны подробности ДТП, в котором погиб фельдшер скорой

В Серпуховском районе Подмосковья 1 января произошла авария с участием врачей скорой помощи и спасателей, прибывших на место другого ДТП. В результате погиб фельдшер скорой. Несколько человек с травмами оказались в больнице. Картину аварии восстановил источник «360».

1 января около половины пятого утра в экстренную службу поступило сообщение об аварии с тремя пострадавшими на трассе А-108 неподалеку от деревни Терехунь Серпуховского района Подмосковья. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в отбойник. Пострадали водитель и пассажир легковушки, обоим по 24 года.

Из Серпухова выехала бригада аварийно-спасательной службы «Юпитер». Спасатели вызвали на место ДТП скорую.

Когда спасатели и врачи находились на месте аварии, в них врезался ВАЗ-2112. Двадцативосьмилетний водитель, объезжая машину скорой, на скользкой дороге врезался в фургон спасателей, а также в работавших на месте специалистов.

В результате погиб фельдшер скорой помощи Юрий Волков, которому на днях исполнилось 23 года. Находившегося на месте аварии сотрудника ГИБДД госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Двое спасателей службы «Юпитер» доставлены в медучреждение — у обоих травма ноги.