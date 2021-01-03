Полицейского заподозрили в убийстве дебошира в Дагестане. Главное

В ночь на 2 января в Дагестане между местными жителями произошла драка. Но вызов полицейских только усугубил ситуацию. По данным следствия, один сотрудник вышел за пределы своих полномочий и застрелил дебошира. Возбуждено уголовное дело.

С чего все началось

По данным Теlеgrаm-канала «Пресс-Хата», в дагестанском городе Каспийск персонал одного салона красоты решил устроить корпоратив на рабочем месте, но управляющему такое поведение не понравилось. Однако следствие пока не сообщило подробности конфликта. По информации канала, директор начал избивать одну сотрудницу. В результате кто-то вызвал полицию — на место прибыли два сотрудника и лично застали процесс избиения. Один из них уже давно служил в местном отделении, а второй совсем недавно прибыл из Ярославля.

Пока местный полицейский пытался словесно разрешить ситуацию, второй якобы совершил в сторону бизнесмена «предупредительный выстрел», но промахнулся.

Выстрел во время драки

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем можно разглядеть мужчину с кровью на голове. Вокруг все в панике и ужасе, женщины кричат и пытаются привести его в сознание. Автор ролика утверждает, что полицейский выстрелил мужчине в лицо.

В Следственном комитете по региону уже отреагировали на происшествие. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве отметили, что правоохранитель потребовал прекратить избиение, когда увидел, что 43-летний мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины. Но тот не послушался. Более того, он повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Более никаких подробностей не приводится.

Источник фото: СК РФ по Дагестану

«Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении СК РФ.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие устанавливает причины произошедшего. По данным источника РИА ФАН, задержанному всего 25 лет. На данный момент известно, что он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Если его вина будет доказана, ему грозит лет 10 тюрьмы, уточнил источник.