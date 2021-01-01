Пожары в разгар праздника. Что произошло в России, пока встречали Новый год

Пока россияне отмечали Новый год, где-то гибли люди и пылали пожары. Например, в Сочи из-за салютов загорелся лес, в Кузбассе произошло землетрясение, а в Дербенте задымилась елка.

Пожар в селе Верхний Юрт

Только пробили куранты, как южане начали запускать красочные фейерверки. Но в результате праздник омрачился из-за масштабного пожара. На площади 500 квадратных метров в Хостинском районе, недалеко от села Верхний Юрт, горел лес. Очевидцы смогли заснять это происшествие. По словам автора ролика, пламя очень быстро разрасталось, а пожарные не сразу среагировали.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали очаг и потушили огонь. Были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Задымление главной елки Дербента

В новогоднюю ночь во время салюта в дагестанском Дербенте на центральной площади задымилась новогодняя елка. Но торжество не стали останавливать, даже елку не отключили. Дерево просто полили водой из пожарной машины. Никто не пострадал.

Глава пресс-службы администрации города Камила Гамзатова сообщила, что во время праздника использовались холодные фейерверки. Их запускали прямо из каркаса елки. И один из зарядов, вероятно, был с дефектом.

Землетрясение в Кузбассе

За несколько часов до Нового года по московскому времени в Кузбассе произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от поселка Краснобродского. Об этом сообщил сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Источник фото: сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмостанция зафиксировала землетрясение магнитудой 2,2. Оно имело естественный характер. Его отнесли к типу earthquake — природные землетрясения. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в пекарне в Нягане

Минувшей ночью в Нягане загорелась пекарня. Ее тушили 51 человек и 13 единиц техники. Пока причина возгорания неизвестна, над ее выяснением работают специалисты, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Информация о пожаре поступила в 04:57 по московскому времени, а почти через два часа пламя было полностью потушено. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар в многоквартирном доме в Новомосковске

В ночь на 1 января загорелся многоквартирный дом, расположенный на улице Калинина в Новомосковске Тульской области. Семь взрослых и двое детей были эвакуированы из пятиэтажки. Об этом сообщил сайт ТСН 24 со ссылкой на представителей регионального МЧС.

По их данным, в двухкомнатной квартире на четвертом этаже было обнаружено тело мужчины. Через некоторое время пожар потушили. Сейчас выясняется причина происшествия.

Пожар в частном доме в Алтайском крае

В новогоднюю ночь в селе Верх-Марушка в Алтайском крае загорелся частный дом. пожар унес жизни трех человек. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Сегодня ночью от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Верх-Марушка Целинного района Алтайского края. На момент прибытия первого подразделения горел одноэтажный деревянный дом», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС отметили, что произошло частичное обрушение кровли. Все обстоятельства пожара выясняются.

Пожар на подшипниковом заводе в Самаре

Сегодня утром на самарском заводе на площади 1200 квадратных метров произошел пожар. В результате погиб один человек, сообщает МЧС по региону. Личность погибшего устанавливается. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Сотрудники МЧС не стали эвакуировать работников. Отмечается, что ОАО «Самарский подшипниковый завод» находится на стадии расформирования.

Пожар в частном доме в Чувашии

1 января в 05:51 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Урмарский район, деревня Орнары, улица Октябрьская. В результате погибли три взрослых и три ребенка, передает РИА «Новости». Выжить удалось только 51-летнему хозяину дома. Вместе с ним в помещении находилась его сожительница, ее дети и внуки.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения», — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Сейчас на месте работают специалисты. Назначены необходимые судебные экспертизы: пожарно-техническая, медицинские, генетические. Причина произошедшего выясняется.