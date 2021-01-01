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    01 января 2021, 04:00

    ИГ* взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном

    Кирилл Фролов

    Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Об этом сообщила связанная с группировкой газета, передало агентство Reuters.
    ИГ* взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном

    Доказательств этому заявлению газета не предоставила.

    В понедельник, 28 декабря, двое мужчин с ножами напали на пост патрульно-постовой службы в центре Грозного. Один полицейский погиб, еще один попал в больницу с ранением. Обоих нападавших застрелили на месте.

    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за нападением стояли два брата из Ингушетии Хасан и Хусейн. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.

    Представители ингушских тейпов Темурзиевых и Султыговых потребовали от Кадырова опубликовать доказательства преступления и отпустить задержанных родственников убитых.

    В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов предложил представителям тейпов приехать в Грозный и пригрозил им кровной местью за убитого и раненого полицейского.

    *Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)