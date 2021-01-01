ИГ* взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Доказательств этому заявлению газета не предоставила.
В понедельник, 28 декабря, двое мужчин с ножами напали на пост патрульно-постовой службы в центре Грозного. Один полицейский погиб, еще один попал в больницу с ранением. Обоих нападавших застрелили на месте.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за нападением стояли два брата из Ингушетии Хасан и Хусейн. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.
Представители ингушских тейпов Темурзиевых и Султыговых потребовали от Кадырова опубликовать доказательства преступления и отпустить задержанных родственников убитых.
В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов предложил представителям тейпов приехать в Грозный и пригрозил им кровной местью за убитого и раненого полицейского.
*Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)