«Культура новая, мера необходимая». Губернатор призвал жителей Подмосковья носить маски и перчатки

«Вы знаете, что в строго рекомендательном режиме мы приняли постановление и с 12-го мая всех попросили, потребовали — как угодно можно называть — ношение масок. Культура новая. Все новое, в первую очередь, вызывает отторжение, но мера необходимая для того, чтобы спасти тех, кто носит маски и тех, кто проходит мимо, и тех, кто лечит, особенно. Потому что нагрузка на врачей, опять не хочу тратить лишние слова и лишние эмоции, самая большая. Поэтому одна из главных целей нашей сегодняшней встречи — получить оперативную информацию и обратить внимание на готовность нашей области к обязательному введению ношения масок», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье создан необходимый запас масок. Их можно купить в более 4000 государственных и коммерческих аптек, сетевых магазинах. Заключен контракт на поставку еще 1 миллиона масок.

Источник фото: Константин Семенец

Губернатор Подмосковья добавил, что недавно прошло федеральное селекторное совещание, где Министерство здравоохранения РФ, главный санитарный врач всем настоятельно рекомендовали еще и ношение перчаток, особенно в общественном транспорте и в магазинах, гипермаркетах.

«Нам нужно тоже предусмотреть и рекомендовать в этих местах большого скопления людей все-таки еще и иметь перчатки. Все это направлено на то, чтобы обеспечить снижение занятости коек, чтобы не допустить обвала здравоохранения, держать его в напряженном, высоком, но не на критическом уровне», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в процентном соотношении прирост инфицированных коронавирусом снижается, но в целом госпитализация по-прежнему остается многочисленной.

«Госпитализация, к сожалению, по-прежнему высокая. Что касается в процентах, прирост снижается. Но от этой высокой базы даже более низкий процент дает нам великий прирост на 700-800-900 человек <в день>. Допустим, за вчера мы госпитализировали 571 человек, выписано 289. Разница — 282. На прошлой неделе были дни, когда разница составляла 300-315. Поэтому вся та большая работа, которую вел и Игорь Борисович Лесков, и Евгений Акимович Хромушин, все команды глав территорий, она была жизненно необходима. И сегодня, к сожалению, но факт, большинство коек или заполнено, или заполняется дальше», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: Константин Семенец

Глава региона напомнил, что скоро будут готовы к приему пациентов коронавирусные стационары в выставочном центре «Крокус Экспо» и в парке «Патриот». В каждом из них будет по 1,5 тысячи коек. Там уже установлено все необходимое оборудование, завершается комплектация персонала.

«Осталось до конца сформировать врачей, средний медицинский персонал, еще какое-то время потребуется, но во-первых, у нас пока еще есть мощности, а во-вторых, нам нужно подготовиться. Обращаю внимание на главу Красногорска, главу Одинцова, а также на двух главных врачей, которые занимаются этим мероприятием, на максимальное взаимодействие, чтобы все необходимое было сделано для приема пациентов. Вы знаете, что там установили и кислород, и ИВЛ, и реанимацию, и санпропускники, лекарства, в общем, все полностью укомплектовано. Самый сложный вопрос — это врачи. Знаю, что главврачи на местах занимаются подготовкой этих двух объектов очень подробно», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что во всех округах завершилось или завершается перепрофилирование больниц. Одним из вместительных стационаров для коронавирусных пациентов стала больница в Бронницах, там подготовили свыше 300 коек, уточнил губернатор.

Также глава Московской области распорядился оказать содействие пожилым людям, желающим уехать на дачу. Для этих целей будут сделаны специальные пропуска.

Сейчас весна, праздники, я получаю очень много писем касательно нахождения дома. Особенно сложная ситуация для тех, кто старше 65 лет. Прошу в пропускной системе дать разъяснение, что старшее поколение может, имеет возможность оформить пропуск и выехать к себе на загородную дачу, загородный дом Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Руководителям территорий, главам муниципалитетов поручаю помочь тем, кто не нашел ответа на этот вопрос и помочь оформить соответствующие разрешения. Еще раз — у многих есть дача, но люди дисциплинированные, сидят в четырех стенах и уже давно, мы должны помочь», — сказал Андрей Воробьев.