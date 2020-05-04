Более миллиона медицинских масок поставят в сеть государственных аптек Подмосковья

«В наличии у нас есть одноразовые маски от 15 до 29 рублей. И есть многоразовые маски — 87 рублей. Поэтому приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим», — отметила заместитель директора ГБУ «Мособлмедсервис» Анжела Железина.

Она добавила, что была проведена очень большая работа, вследствие чего производство масок увеличилось в разы.

«Наша аптечная сеть уже имеет контракт на миллион масок. Думаю, что проблем с их наличием быть не должно», — сказала Анжела Железина.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Государственная аптечная сеть — это 300 аптечных организаций, где действуют определенные правила при покупке масок.

«Раньше они очень быстро заканчивались, потому что не было ограничений по продаже в одни руки. Сейчас мы их ввели: в одни руки мы продаем не более 20 масок. Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски. Если это многоразовая, то их необходимо стирать, утюжить и опять пользоваться», — рассказала Анжела Железина.

Руководитель аптечной сети напомнила, что сегодня маска и перчатки — это необходимые составляющие гардероба.

«Если вдруг человек не может найти маску в аптеке или в магазине, то можно сделать маску дома самостоятельно, очень много инструкций есть в интернете. Давайте заботиться о себе и друг о друге», — добавила замдиректора «Мособлмедсервис».

Напомним, что с 12 мая все жители Подмосковья будут обязаны ходить в масках, пока эта мера носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников наличие маски будет обязательным, нарушителей ждет штраф.