Подмосковный губернатор рассказал, когда будут видны первые победы в борьбе с COVID-19

В последние дни много говорят о том, что Московская область постепенно выходит на так называемое плато по заболеваемости коронавирусом. Что это означает и когда можно будет говорить о первых победах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Уже два месяца мы работаем над тем, чтобы победить распространение пандемии. Каждый переживает, каждому это прилично надоело. Но каждый из нас прекрасно понимает, что без специальных мер и карантина победить эту заразу невозможно. Вы помните, что все начиналось со случаев, когда в Московской области пару месяцев было 10-20. Сегодня у нас практически 12 тысяч выявленных случаев на ковид. Когда мы начинали, то могли делать в сутки всего 500 тестов. Сегодня благодаря тому, что оснастили лаборатории, мы стараемся дойти до 9000 тестов. Это помогает максимально быстро выявить тех, кто заболел», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что изоляция в последние дни начала давать первые робкие результаты.

«В прошлый раз я говорил, что каждый день мы исчисляем рост двузначными цифрами — 15, 17, до 20% доходило, то сейчас мы видим динамику на уровне 5-6%. Но проблема в том, что можно пойти как наверх, а это значит болезни и смерти, или пойти вниз — это наша цель», — подчеркнул Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Буквально месяц назад одной из главных проблем в регионе была нехватка коек. Для того, чтобы как можно больше людей выздоравливало, в Подмосковье стали строить новые больницы. Эта стройка идет круглосуточно, несмотря на праздники.

«Система здравоохранения сегодня работает в очень напряженном режиме. Вы знаете, что и президент говорил об этом, и правительство выделило беспрецедентные ресурсы, чтобы мы создали аппараты ИВЛ, койки, кислород. За это время мы сдали практически семь тысяч инфекционных коек. В ближайшие две-три недели сдадим еще столько же. Вынуждены разворачивать койки в „Крокус Экспо“ и „Патриоте“. Наша задача — дальше предельно внимательно смотреть за цифрами и обеспечить снижение», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

За рекордные сроки в Московской области удалось построить, а где-то перепрофилировать почти два десятка инфекционных клиник. Например, в Солнечногорске за несколько недель Московский областной госпиталь для ветеранов войн перестроили в современную клинику.

Новые больницы рассчитаны на 7800 пациентов. Каждая палата в них оборудована подводом кислорода и автономной вентиляцией.

Кроме того, дополнительно появится около 5000 коек для нетяжелых больных — людей, у которых нет пневмонии и поражения легких, но они хотят пройти лечение под наблюдением врачей. Эти места оборудованы в пансионатах и гостиничных комплексах.