Защита себя и окружающих. Масочный режим Подмосковья назвали оправданным

Маска помогает защитить не только человека, который ее носит, но и окружающих людей. Введение режима обязательного ношения защитных средств — своевременное и оправданное решение, считает первый зампред Комитета по охране здоровья Госдумы, главный терапевт Московской области Наталья Санина.

«Если на вас обычная маска и вы, например, войдя в магазин неожиданно закашляли, то тем самым можете уберечь окружающих от возможного заражения», — объяснила Санина. Она рассказала, что часто бывает так, что человек думает, будто он здоров, но на самом деле, он может быть носителем вируса и в какой момент начнется его распространение — никто не знает. «И вот тогда, нахождение в общественных местах без маски создает угрозу другим», — объяснила главный терапевт региона.

Санина также подчеркнула, что носить маску нужно обязательно всем, в том числе детям. Кроме того, необходимо также часто и тщательно мыть руки.

Ранее по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе был сформирован необходимый запас масок. Сейчас все государственные аптеки сети «Мособлмедсервис» имеют месячный запас этих средств защиты.

Начиная с 12 мая всем жителям Московской области при выходе из дома нужно будет надевать маску. Эта мера необходима, чтобы сократить число новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

На время майских праздников у жителей есть время привыкнуть к ношению масок, а заодно и приобрести их себе в аптеках.

На сегодня в России заражены коронавирусом уже 124 054 граждан. Скончались больше 1,2 тысячи пациентов с положительным тестом на COVID-19. Справиться с болезнью смогли 15 013 человек.