Маски станут без наценки продавать на кассах супермаркетов в Подмосковье

Масочный режим начнет действовать с 12 мая в Подмосковье. Жителей, которые придут в магазин с открытым лицом, внутрь не пустят. Однако решить вопрос можно будет на месте — купить маску на кассе и отправиться за покупками. Маски в супермаркетах региона будут продавать без наценок.

«В случае, когда покупатель пришел в магазин без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне магазина без наценок по приемлемой цене», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, магазины региона уже начали сообщать покупателям, что во время покупки продуктов необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и использовать индивидуальные средства защиты.

Пока это ограничение носит рекомендательный характер, однако с 12 мая будет обязательным для всех жителей и гостей региона. Появляться без маски будет нельзя не только в магазинах, но и в транспорте.

Разин призвал не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности закупаться едой удаленно. Ранее пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что в регионе 14 предприятий перепрофилировали для производства масок. Сотрудники компаний работают в три смены, так что масок хватит всем.