Впереди длинные майские выходные, а это значит, что многие жители российской столицы отправятся на дачи в Подмосковье. Несмотря на то, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям не нарушать режим самоизоляции, ведомство дало ряд рекомендаций, как быть, если поездки избежать не удастся.

Для поездки лучше всего воспользоваться такси или собственным автомобилем, чтобы уменьшить контакт с людьми. Перед отправлением нужно уточнить адреса и телефоны ближайших к месту жительства больниц.

Если поездка предстоит на общественном транспорте, то необходимо надеть маску и перчатки. В противном случае руки придется обрабатывать антисептиком после каждого прикосновения к поручню.

После приезда на дачу нужно провести генеральную уборку с обязательным использованием дезинфицирующих средств. При готовке посуду лучше сначала ополоснуть кипяченой или бутилированной водой. Ей же мыть фрукты и овощи.

Общение с соседями лучше сократить до минимума или общаться на расстоянии от полутора до двух метров. При первых признаках инфекционного заболевания лучше обратиться к врачу.

Поздравлять с праздниками родственников и знакомых старше 65 лет лучше по телефону. При выходах на прогулку требуется соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и не выходить без масок и перчаток.

Для упражнений на свежем воздухе лучше найти себе место в парке или сквере, где не так много людей, а дистанцию можно увеличить до пяти метров.

Не стоит забывать и о клещах. Они уже проснулись после спячки, а значит голодные. Для того, чтобы обезопасить себя, не стоит ходить по нескошенной траве. При походе на природу лучше надеть закрытую одежду и обувь с высоким голенищем. Перед походом можно обработать себя репеллентом, а после возвращения домой внимательно осмотреть себя и других членов семьи.

Следить за тем, чтобы граждане не нарушали дистанцию и соблюдали правила, будут усиленные патрули полиции и Росгвардии. Особое внимание они уделят ситуации в лесах или близ водоемов. Ведь именно туда могут пойти несознательные жители.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ожидается, что в регион прибудут от трех до трех с половиной миллионов людей на майские праздники. Он обратился к жителям региона с просьбой соблюдать введенные ограничения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что двух инкубационных периодов, которые россияне провели в самоизоляции, недостаточно. Остановить рост числа зараженных коронавирусом удалось только на 20%. Она подчеркнула, что нужно еще две недели, чтобы пройти точку невозврата и потом вернуться к нормальной жизни, но с определенными особенностями.

Однако, согласно проведенному опросу, отказываться от праздников россияне не готовы. Более половины респондентов устраивали торжества с приглашением гостей еще во время самоизоляции. Полностью готовы отказаться от торжеств только 42% жителей страны.

На сегодняшний день в Московской области количество инфицированных составило 11 710 человек. Подмосковные медики вылечили 430 зараженных пациентов. Умерли 93 жителя региона.