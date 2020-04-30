Все на дачу — но с осторожностью. Подмосковный Роспотребнадзор рассказал, как отдохнуть и не заразиться
Для поездки лучше всего воспользоваться такси или собственным автомобилем, чтобы уменьшить контакт с людьми. Перед отправлением нужно уточнить адреса и телефоны ближайших к месту жительства больниц.
Если поездка предстоит на общественном транспорте, то необходимо надеть маску и перчатки. В противном случае руки придется обрабатывать антисептиком после каждого прикосновения к поручню.
После приезда на дачу нужно провести генеральную уборку с обязательным использованием дезинфицирующих средств. При готовке посуду лучше сначала ополоснуть кипяченой или бутилированной водой. Ей же мыть фрукты и овощи.
Общение с соседями лучше сократить до минимума или общаться на расстоянии от полутора до двух метров. При первых признаках инфекционного заболевания лучше обратиться к врачу.
Поздравлять с праздниками родственников и знакомых старше 65 лет лучше по телефону. При выходах на прогулку требуется соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и не выходить без масок и перчаток.
Для упражнений на свежем воздухе лучше найти себе место в парке или сквере, где не так много людей, а дистанцию можно увеличить до пяти метров.
Не стоит забывать и о клещах. Они уже проснулись после спячки, а значит голодные. Для того, чтобы обезопасить себя, не стоит ходить по нескошенной траве. При походе на природу лучше надеть закрытую одежду и обувь с высоким голенищем. Перед походом можно обработать себя репеллентом, а после возвращения домой внимательно осмотреть себя и других членов семьи.
Следить за тем, чтобы граждане не нарушали дистанцию и соблюдали правила, будут усиленные патрули полиции и Росгвардии. Особое внимание они уделят ситуации в лесах или близ водоемов. Ведь именно туда могут пойти несознательные жители.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ожидается, что в регион прибудут от трех до трех с половиной миллионов людей на майские праздники. Он обратился к жителям региона с просьбой соблюдать введенные ограничения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что двух инкубационных периодов, которые россияне провели в самоизоляции, недостаточно. Остановить рост числа зараженных коронавирусом удалось только на 20%. Она подчеркнула, что нужно еще две недели, чтобы пройти точку невозврата и потом вернуться к нормальной жизни, но с определенными особенностями.
Однако, согласно проведенному опросу, отказываться от праздников россияне не готовы. Более половины респондентов устраивали торжества с приглашением гостей еще во время самоизоляции. Полностью готовы отказаться от торжеств только 42% жителей страны.
На сегодняшний день в Московской области количество инфицированных составило 11 710 человек. Подмосковные медики вылечили 430 зараженных пациентов. Умерли 93 жителя региона.