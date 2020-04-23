Обновленная больница в Бронницах сможет принять свыше 300 пациентов с коронавирусом

Источник фото: телеканал «360»

«Установили везде кислородное оборудование, как вы видите. Два клапана кислорода, вакуум и сжатый воздух», — рассказал гендиректор «Мособлэнерго» Алексей Брижань.

Источник фото: телеканал «360»

А еще в каждой палате теперь есть индивидуальная система очистки воздуха. Заменили и канализацию, а также покрасили стены и обновили освещение. Помимо этого, в больнице установили камеры видеонаблюдения.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая палата оборудована спецсистемой доступа. Войти может только врач при необходимости, поэтому у пациентов не будет возможности просто выйти погулять по коридорам. Больным это не доставит неудобств, ведь в каждой палате есть душевая и туалет.

Под инфекционное отделение переоборудовали два корпуса — а это целых 8 тысяч квадратных метров. Над преображением работали в две смены по 12 часов по 550 человек. Таким образом, работы проводили днем и ночью в общей сложности 1100 человек.

Источник фото: телеканал «360»

В здании установили 4 новых лифта с полным контролем передвижения. Врач может подняться только на тот этаж, куда разрешен доступ по его специальному пропуску. Полезное технологическое изобретение установили и на улице. Каждая машина скорой помощи после того, как высаживает пациента, должна будет пройти пункт дезинфекции.

Источник фото: телеканал «360»

Скоро в больницу привезут 116 аппаратов ИВЛ. Для пациентов уже завозят мебель, собирают койки.

«Мы понимаем, насколько сейчас важны места для пациентов, которые страдают коронавирусной инфекцией. Поэтому весь коллектив нашей больницы будет стараться как можно быстрее открыть все койки инфекционного отделения, их будет 331», — сказала и.о главного врача горбольницы в Бронницах Галина Белоусова.

На время пандемии врачей инфекционного отделения будут размещать в новой гостинице, в ней во время чемпионата мира по футболу останавливалась сборная Аргентины.