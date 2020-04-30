Свыше 7 тысяч коек для пациентов с коронавирусом оборудуют в Подмосковье

В Подмосковье появляются дополнительные больничные койки для зараженных коронавирусом. В рекордные сроки переоборудовали почти два десятка отделений, а стройка новых клиник ведется круглосуточно. Это позволит принять 7,8 тысячи пациентов. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на прошлой неделе прирост заболевших в подмосковных больницах составлял около 600 человек. Из-за этого количество свободных коек в медучреждениях резко уменьшалось. Кроме того, возникали и иные проблемы.

«Создавалась большая очередь на госпитализацию или долго приходилось ждать скорую помощь. Я уже приносил извинения и еще раз прошу меня понять: у нас 600 карет скорой помощи, с машинами проблем нет. Есть проблемы с тем, что выбывают водители и фельдшеры, они заражаются, как бы ни старались себя обезопасить», — объяснил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

30 апреля заработало новое инфекционное отделение в Бронницах. Для этого перепрофилировали городскую больницу. Там лечение получат свыше 300 пациентов с коронавирусом. Работать в новом отделении будут не только местные доктора, но и врачи Министерства обороны. Анастасия Галанина — капитан медицинской службы — приехала в Бронницы из Севастополя.

«Мы приехали по первому зову. Будем работать на совесть. С сегодняшнего дня и до полной победы. Крым с вами! Надеемся скоро увидеть уже жителей Подмосковья у нас в гостях», — отметила Анастасия Галанина.

Андрей Воробьев обратил внимание на важность привлечения новых специалистов.

«Очень приятно и важно, что Министерство обороны в сложной ситуации сразу откликнулось на наши просьбы — усиление бригад реаниматологов, опытных специалистов, которые знают, как лечить, и прошли переобучение. Когда мы перестраивали Бронницы, столкнулись с нехваткой врачей. И я очень благодарен местным врачам — раменским, бронницким, которые вышли на работу. Ну и, конечно, спасибо усилению от Минобороны. Прошу, берегите себя», — обратился к медработникам губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Мощность нового инфекционного отделения — 331 койка, из них 116 реанимационных. Сейчас в больнице находятся 18 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача Бронницкой городской больницы Евгений Боровков.

«Больница безопасна как для пациентов, так и для врачей. Огромное спасибо врачам Министерства обороны, которые влились к нам в команду, и строителям за то, что в короткие сроки построили больницу», — подчеркнул врач.

Источник фото: телеканал «360»

Также свыше 500 новых коек открыли в Солнечногорске. Там для инфицированных переоборудовали Московский областной госпиталь для ветеранов войн. Принять пациентов с COVID-19 смогут и в Коломне. Там к середине мая откроется инфекционное отделение на 300 коек, для которого перепрофилируют стационар местной ЦРБ. 70 коек оборудуют аппаратами ИВЛ.

В апреле инфекционные отделения открыли в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц.

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировано 793 новых случая инфицирования. Общее число заразившихся в Подмосковье сейчас составляет 11 710. От COVID-19 умерли 93 жителя региона.