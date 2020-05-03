Коронавирусные стационары в «Крокусе» и «Патриоте» смогут принять до 3 тысяч пациентов

Строительство двух инфекционных стационаров завершается в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот». В каждом из них будет по 1,5 тысячи коек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе были сложные дни, когда коек для зараженных коронавирусом не хватало. Каждый день было по 800 случаев госпитализации, а выписывали всего 200 человек.

«Тогда мы форсированно открыли легкие стационары и сейчас строим два больших госпиталя по 1,5 тысячи [коек]. Это в „Крокусе“ и „Патриоте“. Для того, чтобы подстраховаться», — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Губернатор вспомнил, что когда приезжал на стройки легких стационаров, то говорил: «Дай Бог, чтобы эти койки были пустые». Однако сейчас они все заняты.

С 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим, чтобы не допустить дальнейшего распространения нового вируса. Маски производят сейчас 14 предприятий региона, которые работают в три смены.

Ситуация в России с пандемией коронавируса остается напряженной. За последние несколько дней отметили прирост числа заразившихся. Только за последние сутки выявили 10 633 инфицированных. Всего в РФ выявили 134 687 случаев заражения 2019-nCoV.