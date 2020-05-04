Врачи из областных больниц настоятельно порекомендовали россиянам носить маски. А также напомнили, что COVID-19 может коснуться любого.

Вопреки расхожему мнению о том, что в тяжелой форме коронавирусную инфекцию переносят только пожилые и люди с хроническими проблемами со здоровьем, довольно часто встречаются исключения из этого правила. Об этом «360» рассказала Екатерина Громолюк, врач-пульмонолог Королевской городской больницы.

«До сих пор многие думают, что болеют только пациенты в возрасте или с хроническими заболеваниями. Но к нам поступают как молодые пациенты, так и возрастные. И степень тяжести у них разная: как в возрасте человек может легко переболеть, так и молодой. И наоборот, они могут оба быть и в тяжелом состоянии», — заявила Громолюк.

Врач-пульмонолог добавила, что ученые пока точно не выяснили, из-за чего случается тяжелая форма, но доподлинно известно, что «коронавирус не щадит никого».

Живой пример — ее муж, Павел Громолюк, заведующий патологоанатомическим отделением центральной больницы в Ивантеевке.

«Болезнь для меня протекала очень неприятно, в какие-то моменты были даже тревожные мысли. При том что, как видите, человек я достаточно молодой и в неплохой физической форме», — признался Громолюк.

В начале апреля Павел оказался в инфекционной больнице с очаговой пневмонией. К счастью, сейчас он уже чувствует сейчас хорошо и недавно вернулся к работе.

«Ношение масок должно стать обязательным»

Супруги уверены, что теперь всем необходимо в обязательном порядке носить медицинскую маску. По словам Екатерины Громолюк, вирус на планете будет оставаться еще долго, поэтому в будущем маска, вероятно, станет повседневным атрибутом для всех.

Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов Екатерина Громолюк врач-пульмонолог пульмонологического отделения Королевской городской больницы.

По ее словам, маска препятствует распространению вируса, если речь идет об уже заболевшем человеке. Следовательно, по мнению Екатерины, чем больше людей будет носить маски, тем скорее человечество справится с пандемией.

«Маска помогает в первую очередь защитить родных и близких. Когда у меня заболевание еще не так сильно развивалось, но вирус в моем организме уже был, мои близкие не заразились благодаря тому, что я в первые же дни надел медицинскую маску. И даже сейчас, уже переболев, я все равно каждый день выхожу из дома в маске, потому что есть вероятность заражения другой инфекцией», — сказал Павел Громолюк.

Жители Подмосковья могут за оставшиеся дни до окончания майских праздников начать носить маски. Пока это только рекомендация. С 12 мая без маски нельзя будет проехать в общественном транспорте, зайти в магазин или аптеку. За отсутствие маски могут даже оштрафовать на четыре тысячи рублей.