Коронавирус в России и мире. Главное на 28 мая

Во всем мире постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Но это не значит, что угроза миновала и можно расслабиться. Несмотря на то, что в России в целом ситуация с COVID-19 стабилизировалась, остались регионы, где обстановка с пандемией еще сложная. В США коронавирус пока не отступает — число умерших в стране превысило отметку в 100 тысяч человек. Тем временем австралийские ученые выявили странную особенность вируса.

В России

За последние сутки в стране выявили 8338 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Это число оказалось наименьшим с 1 мая.

С 27 мая в столице на базе 30 поликлиник откроются точки забора крови. Там можно будет сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу. Кроме того, российские специалисты разработали тест-систему, позволяющую определить стадию заболевания COVID-19.

Но это не значит, что угроза миновала. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил самоизоляцию для жителей города до 14 июня. Пропускной режим и ряд действующих сейчас ограничений сохранятся в Москве до этой же даты. Но все же есть и послабления. С 1 июня в столице заработают все магазины, а жителям разрешат небольшие прогулки. «360» собрал все, об изменениях в жизни жителей московского региона с начала лета.

В целом по России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но в некоторых регионах все еще есть сложности. В связи с этим президент России Владимир Путин попросил мэра столицы направить в эти регионы медработников из Москвы, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Группа из шести врачей уже прибыла в Северную Осетию.

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление по санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Таким образом тесты, маски и дистанция останутся с нами до 1 января 2021 года.

В мире

Хуже всего ситуация с коронавирусом по-прежнему остается в США. В стране сейчас зафиксировано 1 697 459 пациентов с COVID-19. При этом скончалось от заболевания 100 271 инфицированный.

На втором месте по числу заражений находится Бразилия. В стране стремительно растет число заболевших. По последним данным, выявлено уже 411 821 зараженный. В Бразилии зафиксировано более 25 тысяч летальных исходов. Россия находится на третьей строчке по числу выявленных случаев COVID-19 —в РФ 370 680 инфицированных. Умерло — 3968 граждан.

Ученые из Австралии пришли к выводу 2019-nCoV напрямую связан с особенностями строения клеток человека. Ни один другой вирус так не привязан к какому-то конкретному биологическому виду, как этот.

* * * * *

В общей сложности в мире заражено уже более 5,6 миллиона человек, следует из данных университета Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали уже 354 944 пациента.