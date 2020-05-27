В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня

При этом в городе с 1 июня начнут снимать ограничения. Все жители, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Для прогулок откроются парки и скверы за исключением «Зарядья»

При этом будет усилен масочный режим и установлены правила для прогулок. В частности, ношение маски теперь обязательно при выходе из дома. В случае посещения общественных мест нужно надевать перчатки.