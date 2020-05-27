Тесты, маски и дистанция останутся с нами до 2021 года. В России утвердили правила по коронавирусу

Среди основных мер по профилактике нового вируса значатся мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета у переболевших людей, представителей групп риска и всего населения России.

Роспотребнадзор отметил, что теперь необходимо постоянно следить за циркуляцией и распространением коронавируса, проводить эпидемиологическую диагностику, составлять прогнозы и оценивать эффективность санитарных мероприятий.

Правила предусматривают и гигиеническое воспитание граждан. Продолжится массовое тестирование.

В первую очередь будут проверять людей с симптомами ОРВИ, приехавших в Россию из-за границы и контактировавших с зараженными 2019-nCoV. Останутся обязательными маски, перчатки и социальная дистанция.

За минувшие сутки российские медики выявили 8338 случаев COVID-19. Всего в России подтвердили 370 680 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3968 человек.