Жителей Москвы начали бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу

С 27 мая в Москве можно будет сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу. На базе 30 столичных поликлиник для этого уже открыли точки забора крови.

Возможность сделать анализ предоставят всем москвичам, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее процитировало РИА «Новости».

«С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции», — уточнила вице-мэр.

Запись на исследование ведется только в электронном виде. Ее открывают на 14 дней вперед. Для анализа можно выбрать ближайшую к месту прикрепления поликлинику. Результаты придут в течение трех дней в электронную медицинскую карту. Специалисты оставят к ним подробные комментарии и рекомендации, если показатели вдруг отличаются от нормы.

Специальное оборудование московских поликлиник на сегодняшний день позволяет каждый день делать до пяти тысяч исследований при заборе крови у всех желающих. Детей тестировать на антитела столичные власти не планируют.