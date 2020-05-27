Определяющий стадию COVID-19 тест разработали в России

Российские специалисты разработали тест-систему, которая позволяет определить стадию заболевания COVID-19. Его основная функция — выявление специфического иммунитета к коронавирусу.

Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который выявляет антитела к коронавирусу. Параллельно при помощи этой тест-системы можно определить стадию протекания COVID-19 и узнать, может ли человек стать донором плазмы для инфицированных. Об этом сообщил сайт Минздрава России.

По данным министерства, все тесты, которые используют в борьбе с пандемией российские медики, проверил Росздравнадзор. В большинстве больниц по всей России используют тесты отечественного производства. Они обеспечивают один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату. Таких систем производится достаточно, поэтому дефицита нет.

С начала пандемии в России провели уже более 9,4 миллиона исследований на выявление коронавируса. Всего российские медики выявили 370 680 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 3968 человек.