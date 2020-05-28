Введенные ограничения начали отменять в Москве и Подмосковье. Что изменится с 1 июня

Введенные ранее ограничения из-за распространения коронавируса начали отменять в Москве и Подмосковье. С 1 июня в столице заработают все магазины, а жителям разрешат небольшие прогулки. В Подмосковье уже работают МФЦ, но пока только для юридических лиц, граждане уже ходят без пропусков. Мы собрали все, об изменениях в жизни жителей московского региона с 1 июня.

Подмосковье взяло первый этап

Подмосковье начало снимать введенные в ходе режима повышенной готовности ограничения еще на минувшей неделе. С 23 мая в регионе прекратили действовать пропуска для жителей и начали работать стройки и ряд предприятий промышленности.

В минувший понедельник,открылись многофункциональные центры. Пока их могут посетить только юридические лица по предварительной записи. Для них пока доступны только семь услуг. Прием идет строго по одному посетителю, который должен носить маску и перчатки. После каждого клиентаа стулья и столы обрабатывают санитайзером.

Все это результаты первого этапа снятия ограничений. Второй этап пройдет в июне. Тогда в МФЦ могут приходить и физические лица. Количество оказываемых услуг увеличится до 51.

В ходе второго этапа снятия ограничений в Подмосковье заработают салоны бытовых услуг. Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сделать фотографию на документы в салоне жители смогут через две-три недели.

Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение двух-трех недель мы к этому уровню дойдем

При этом Вадим Хромов уточнил, что сейчас Роспотребнадзор готовит рекомендации по работе для всех сфер бизнеса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что во втором этапе могут открыться кафе и парикмахерские. Он пояснил, что для этого нужно соблюдать правила и не допускать новых очагов болезни.

А вот ждать открытия детских клубов раньше июля в Подмосковье не стоит. Для этого ситуация с коронавирусом должна сгладится полностью. Пока же малыши могут гулять на детских площадках во дворе. Качели и горки постоянно дезинфицируют, чтобы дети не заразились.

Следят за выполнением этих работ сотрудники Госадмтехнадзора Московской области. Ждут полного снятия ограничений и в парках Подмосковья, чтобы возобновить бесплатные кинопоказы в рамках пятого сезона проекта «Летний кинотеатр».

Москва взяла разбег перед вторым этапом

Власти решили облегчить жизнь москвичей, которые с 30 марта находятся на самоизоляции. С 1 июня в порядке эксперимента в городе разрешили прогулки. Выходить из дома можно всем, включая граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Под разрешение не попадают страдающие COVID-19 граждане и люди с признаками ОРВИ или находящиеся в изоляции по решению врачей. Пропусков для прогулок не нужно, но есть ограничения.

Нельзя отходить от дома дальше, чем два километра. Маска теперь обязательна при каждом выходе из дома. Перчатки необходимо надевать в транспорте, и при посещении общественных мест. Для прогулок откроют парки и скверы, кроме «Зарядья», но гулять там можно с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю. График для жителей каждого дома появится на сайте mos.ru. Лучше иметь при себе документ, который подтверждает, что вы не ушли далеко.

Попроще станет жизнь у спортивных любителей и профессионалов. Стадионы и спортивные объекты откроются для тренировок сборных и игроков спортивных клубов. Посторонних на тренировки не пустят. Любители спортивного отдыха могут заниматься хоть каждый день с 5:00 до 9:00.

На радость остальных москвичей в городе откроются непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви. Парикмахерские и салоны красоты пока останутся на замке, но можно посетить ярмарки выходного дня.