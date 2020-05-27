Московские медики помогут проблемным по коронавирусу регионам

Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизировалась, однако есть еще ряд регионов, в которых ситуация с пандемией остается сложной. Путин призвал Собянина направить туда на помощь опытных московских медиков.

«Я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы. Направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников», — сказал президент России Владимир Путин во время онлайн-конференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Российский лидер отметил, что помощь из столицы особенно нужна в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Забайкальском крае. Он попросил сделать это как можно быстрее.

Столичный градоначальник рассказал, что сейчас московские врачи консультируют своих коллег в регионах дистанционно. Первые бригады медиков из Москвы поедут в регионы уже сегодня. Всего в течение двух дней в командировку отправятся четыре медицинские группы.

Ранее во время этой встречи Собянин анонсировал очередные ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве. С 1 июня жителям столицы разрешат гулять. На улицу люди смогут выходить по графику. Пока такой вариант снятия ограничений будет проходить тестовую обкатку.

26 мая во время совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин со ссылкой на специалистов заявил, что Россия прошла пик пандемии нового вируса.