Врачи из Москвы прибыли в Северную Осетию для борьбы с коронавирусом

Группа врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в республику прибыл груз с лекарствами и средства для индивидуальной защиты для медицинского персонала.

«В состав группы вошли шесть врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с COVID-19 на территории Москвы и Московской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики. Главой группы назначен руководитель центра хирургии Городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Константин Покровский, добавил собеседник агентства.

Также в Северную Осетию прибыл груз с лекарственными. В их числе антибиотики, противовирусные, противомикробные и другие препараты на сумму свыше 55 миллионов рублей. В груз входят и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

В целом по России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но остались еще некоторые регионы, в которых ситуация остается сложной. В связи с этим президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в эти регионы бригады столичных медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.