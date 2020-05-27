У коронавируса выявили странную особенность. Он «идеально приспособлен» для человека

2019-nCoV напрямую связан с особенностями строения клеток человека. Ни один другой вирус так не привязан к какому-то конкретному биологическому виду. К такому выводу пришли ученые из Австралии.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», — приводит Daily Mail слова профессора Университета Флиндерса Николая Петровски.

Он подчеркнул, что коронавирус идеально приспособлен для человека. Даже штамм коронавируса летучих мышей не так связан со своим носителем. Из-за этого 2019-nCoV не мутирует.

Ему не надо меняться и подстраиваться — он появился сразу в оптимизированном для клеток человека состоянии, что может говорить о его искусственной природе. Доказательств того, что он появился естественным путем, сейчас мало, считает профессор.

Ранее биолог МГУ Сергей Крускоп заявил, что пандемия коронавируса никак не связана с летучими мышами. Он назвал все подобные предположения фейками. По его словам, похожий на 2019-nCoV вирус действительно нашли у летучих мышей, однако это не одно и то же.