Власть 15 мая 2023, 22:36 Наказывать надо всех. Треш-стримерам и их поклонникам не поздоровится Депутат ГД Матвейчев: нужно наказывать и создателей, и покупателей треш-стримов Jeffrey Grospe / Unsplash

Читать 360tv в

В России предложили ввести административную и даже уголовную ответственность для создателей треш-стримов, а также для любителей подобного контента. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что демонстрация сцен насилия негативно сказывается на молодежи, провоцируя рост подростковой жестокости. В чем причина повышенного интереса к «запретным видео» и как бороться с этим явлением — в материале «360».

Создателей треш-контента призовут к ответу

О возможном установлении наказания для треш-стримеров сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На Петербургском международном юридическом форуме он рассказал, что ведомство получило инициативу о введении административной и уголовной ответственности за создание и покупку такого контента.

Реклама

«Мы полагаем, что <…> борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции», — рассказал председатель СК в интервью ТАСС.

РИА «Новости»

По его словам, сцены насилия демонстрируют и в интернете, и в телеэфире. Это приводит к росту подростковой жестокости, добавил Бастрыкин. В качестве примера он привел Ильназа Галявиева, который напитался в Сети «сумасбродными идеями, возомнил себя богом» и устроил бойню в Казани.

Идею наказывать треш-блогеров озвучивали и ранее. Стримеры сами давали поводы для этого.

Издевательства и секс в прямом эфире

Пользователи Сети давно жалуются на создателей сомнительного контента, ведь их «развлечения» переходили все рамки дозволенного.

В прошлом году в центре скандала оказалась семья из Балакова. Местная жительница решила зарабатывать на видео со своим сожителем. Мужчина мочился ей на голову, пара устраивала оргии на кухне, что увидела 13-летняя девочка женщины. После этого ее и 17-летнего подростка из семьи изъяли, а предприимчивых балаковцев вызвали в СК.

До этого россияне обвинили блогера Кирилла Зырянова (VJLink) в издевательствах над мужчиной. Пользователи Сети обратили рассказали, что стример приковал наручниками к радиатору отопления мужчину. Ради лайков и просмотров жертву избивали и унижали, но после получения огласки ролик удалили.

Соцсети

В ноябре прошлого года в Москве задержали 18-летнюю треш-блогера Юлию Максимовскую. Девушка пришла в один из ресторанов сети «Вкусно — и точка» с ножом. Она начала искать «кудрявого мальчика», чтобы его убить. Подписчики вызвали полицейских, и стримера увезли в отдел. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Весной житель Ивановской области Дмитрий Серов во время прямого эфира избил дочь. Мужчина удерживал девочку и называл себя педофилом. Полицейские задержали его, суд арестовал стримера на два месяца.

В мае правоохранительные органы заинтересовались жительницей Дзержинского, которая занималась сексом на глазах 11-летнего сына. Происходящее снимали на видео, 41-летнюю женщину и ее 27-летнего возлюбленного уже задержали.

Сенатор Алексей Пушков обратился к руководителям российских телеканалов. Он попросил их не приглашать в эфир треш-стримеров, чтобы не повышать их цитируемость и популярность. В Госдуме начала разработку законопроекта, который бы позволил привлекать авторов шок-контента к уголовной ответственности. Первым шагом могло бы стать введение штрафов на сумму до миллиона рублей. Но причины спроса на подобные видео лежат вне плоскости законодательства, чем их создатели с удовольствием пользуются.

Треш как животный инстинкт

Причины, по которым подобные блогеры завоевывают внимание подписчиков, понятны, рассказал «360» зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, интерес к негативному контенту возник в результате эволюции человека.

«Зная эту животную особенность, медиа пользуются этим, то есть они специально гонят всевозможный негатив, гонят треш, гонят тревоги, гонят всякие разные вещи и тем самым привлекают [внимание]», — объяснил депутат Госдумы.

Kadyn Pierce / Unsplash

Матвейчев добавил, что многим блогерам просто некогда снимать шок-контент, потому что заняты другим. Поэтому часто стримеры просто заказывают такие кадры на различных площадках.

«Конечно, те, кто продают, те, кто покупают — наказывать надо всех, потому что это одна цепочка, один бизнес. Почему мы в данном случае там будем карать только одно звено цепочки?» — добавил парламентарий.

В апреле сенатор Алексей Пушков предложил отправлять в тюрьму на срок до двух лет или штрафовать на два миллиона рублей за треш-стримы с участием несовершеннолетних.