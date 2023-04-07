Криминал 07 апреля 2023, 19:58 Избившего девочку в прямом эфире треш-блогера арестовали на два месяца Треш-блогера их Кохмы арестовали на два месяца по делу об истязании дочери в прямом эфире Pxhere

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Суд в Иванове арестовал 33-летнего треш-блогера из Кохмы по делу об истязании девятилетней дочери во время стрима. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину оправили в следственный изолятор на два месяца.

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«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 5 июня 2023 года включительно», — рассказали в суде.

В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям об истязании в отношении несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Правоохранители задержали стримера в пятницу, 7 марта. Во время прямого эфира YouTube-блогер довел девочку до слез. Он бил ее, когда та пыталась уйти, и называл себя педофилом. Этот стрим и стал поводом для его задержания. Следователи начали проводить проверку.

В социальных сетях также появлялась информация о том, что ребенок на видео — это его дочь от бывшей супруги. Подписчики утверждали, что женщина уже обвиняла мужчину в домашнем насилии.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с предложением наказывать тюремным сроком или штрафом до двух миллионов рублей блогеров за треш-стримы с несовершеннолетними.