Эксклюзив 11 мая 2023, 20:19 Жительница Дзержинского занималась сексом на глазах у сына и снимала все на камеру Источник «360»: жительница Подмосковья занималась сексом на глазах у 11-летнего сына

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Жительница Дзержинского, снимавшая на видео свои занятие сексом с сожителем на глазах у 11-летнего сына, стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, сообщил источник «360». По его данным, женщину и ее приятеля задержали.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил данные о том, что жительница Подмосковья привлекала к съемкам порно своего 9-летнего ребенка. Эта информация некорректная, уточнил собеседник «360».

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По его словам, мать мальчика, предположительно, снимала на видео, как занимается сексом с сожителем. Все происходило на глазах у ребенка, но школьник в этом не участвовал.

Источник уточнил, что подозреваемой 41 год, она нигде не работает, раньше у нее не было судимостей. Мужчине, которого задержали вместе с ней, 27 лет.

Соседи семьи в беседе с «360» отметили, что мать задержанной не общается с дочерью, а внука не забирала из школы. Мальчику приходилось оставаться на продленку.

Одна из местных жительниц обратила внимание: хотя мать ребенка не работала, тем не менее, по слухам, смогла купить квартиру в Котельниках. С отцом мальчика женщина развелась, нового мужа у нее не было, добавила она. О сожителе задержанной соседи ничего не слышали. Хотя обращали внимание, что у женщины был приятель.

Официально данные о задержании женщины и ее сожителя в Дзержинском пока не комментировали.

В январе 2022 года СК проводил проверку двух треш-стримеров из Балакова. За донаты местная жительница и ее любовник мочились друг на друга и имитировали секс. Все это происходило на глазах у детей женщины. Их забрали из семьи.