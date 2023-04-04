04 апреля 2023, 07:46
За треш-стримы с несовершеннолетними в России предложили наказывать лишением свободы
Сенатор Пушков предложил наказывать за треш-стримы с несовершеннолетними тюрьмой
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с инициативой ввести в Уголовный кодекс России наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа до двух миллионов рублей за проведение треш-стримов, в которых участвуют несовершеннолетние. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Его инициативу обсудят на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России 4 апреля. Речь идет о распространении «из корыстных либо хулиганских побуждений» в Сети видео и фотографий с изображением незаконных действий, совершенных с особой жестокостью.
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«Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до одного миллиона рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до двух лет», — заявил Пушков.
По его словам, такое решение будет правильным. Ведь популярные треш-стримеры получают в качестве донатов ежемесячно до 1,5-2 миллионов рублей. Сенатор считает, ч что их «нужно лишить такого удовольствия». В частности, блогеры не должны зарабатывать на нарушениях и издевательствах.
Алексей Пушков
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