Общество 15 марта 2023, 02:18 Треш-стримы захотели приравнять к уголовным преступлениям «Известия»: треш-стримеров могут начать наказывать штрафами размером до миллиона рублей freepik

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Госдума разрабатывает законопроект, благодаря которому блогеров, распространяющих шок-контент, будут привлекать к уголовной ответственности. Их хотят начать штрафовать на суммы до одного миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».

Законопроектом занимается глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В Уголовный кодекс РФ планируют внести изменения, согласно которым наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов «с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях».

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Также за подобные стримы хотят ужесточить штрафы. Для физических лиц они будут составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией оборудования, и от 500 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования — для юридических лиц.

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По словам Метелева, сначала будут выписывать большие штрафы и привлекать к административной ответственности с возможной конфискацией имущества. А повторное нарушение уже может привести к уголовной ответственности.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отметил, что в большинстве случаев действия треш-стримеров подпадают под статью № 117 Уголовного кодекса «Истязание». Но новый квалифицирующий признак сделает преступление еще более тяжким.

«Для этого достаточно дополнить часть вторую комментируемой статьи соответствующим признаком. Тогда действия треш-стримеров попадут под действие этой части с максимальной санкцией до семи лет лишения свободы», — отметил он.

Председатель АНО «Межрегиональный центр правового консультирования „Защита поколений“ Наринэ Беглярова подчеркнула, что платформы, которые обеспечивают доступ к такому контенту, также должны нести ответственность в равной степени с авторами треш-стримов.