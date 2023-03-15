15 марта 2023, 02:18
Треш-стримы захотели приравнять к уголовным преступлениям
«Известия»: треш-стримеров могут начать наказывать штрафами размером до миллиона рублей
Госдума разрабатывает законопроект, благодаря которому блогеров, распространяющих шок-контент, будут привлекать к уголовной ответственности. Их хотят начать штрафовать на суммы до одного миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».
Законопроектом занимается глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В Уголовный кодекс РФ планируют внести изменения, согласно которым наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов «с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях».
Реклама
Также за подобные стримы хотят ужесточить штрафы. Для физических лиц они будут составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией оборудования, и от 500 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования — для юридических лиц.
Реклама
По словам Метелева, сначала будут выписывать большие штрафы и привлекать к административной ответственности с возможной конфискацией имущества. А повторное нарушение уже может привести к уголовной ответственности.
Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев отметил, что в большинстве случаев действия треш-стримеров подпадают под статью № 117 Уголовного кодекса «Истязание». Но новый квалифицирующий признак сделает преступление еще более тяжким.
«Для этого достаточно дополнить часть вторую комментируемой статьи соответствующим признаком. Тогда действия треш-стримеров попадут под действие этой части с максимальной санкцией до семи лет лишения свободы», — отметил он.
Председатель АНО «Межрегиональный центр правового консультирования „Защита поколений“ Наринэ Беглярова подчеркнула, что платформы, которые обеспечивают доступ к такому контенту, также должны нести ответственность в равной степени с авторами треш-стримов.
Интернет
Законы
Блогеры
Реклама
Реклама