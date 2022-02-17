Пушков призвал сотрудников телевидения не приглашать не передачи треш-стримеров

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился к главам российских телеканалов с просьбой не приглашать треш-стримеров в свои проекты. Об этом сообщил ТАСС.

Политик направил свое обращение предводителю холдинга «Газпром-медиа» Александру Жарову, гендиректорам Первого канала и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, генеральному директору «СТС Медиа» Вячеславу Муругову, главам телеканалов «Рен ТВ» и «Муз-ТВ» Владимиру Тюлину и Захару Бабину, передал «ВЗГЛЯД».

Пушков подчеркнул, что цитирование таких блогеров лишь приносит им большую аудиторию. По его мнению, такой подход является шагом к избавлению от треш-стримов.