Общество 15 мая 2023, 07:23 Создателей и покупателей треш-стримов предложили привлекать к ответственности Глава СК Бастрыкин: создателей, покупателей треш-стримов надо привлекать к ответственности Freepik

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Следственный комитет России выступил с идеей привлекать к уголовной и административной ответственности создателей треш-стримов, а также покупателей такого контента. Такое заявление в интервью ТАСС сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что в ведомство потупил на согласование проект закона, который направлен на введение уголовной и административной ответственности за такие стримы. Следственный комитет считает, что борьба с негативным контентом, который распространяется в корыстных целях, «должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции».

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«В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названых категорий лиц», — сообщил Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что в интернете и телеэфире демонстрируются сцены насилия, а потом следователи расследуют дела о подростковой жестокости. Он привел в пример устроившего бойню в Казани Ильназа Галявиева, который, «напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом». Также фиксируются многочисленные случаи избиения школьниками своими сверстников.

Бастрыкин при этом не увидел ничего плохого в популярности блогеров, которые прославились нормальным контентом. Однако он заявил, что налоговые проверки этих публичных людей продолжатся.